Quali sono i primi sintomi della demenza e che differenza c'è con l'Alzheimer I sintomi della demenza possono essere inizialmente molto vaghi e non immediatamente evidenti: questi segnali dipendono dal tipo di demenza, variano da persona a persona e rischiano di essere confusi con quelli di altre malattie. Alcuni campanelli d'allarme sono però più comuni. Ecco quali sono e come riconoscerli.

A cura di Valeria Aiello

I sintomi della demenza, quando riconosciuti in tempo, possono esserci di grande aiuto, perché permettono di identificare precocemente la malattia, di anticiparne la sua gestione e di pianificare per tempo il nostro futuro, quindi di fare scelte in merito alle cure mediche e tutti gli altri aspetti della vita prima che qualcun altro debba prendere tali decisioni per noi. Alcuni segni del declino cognitivo sono dei veri e propri campanelli d’allarme, possono manifestarsi indipendentemente dall’avanzare dell’età – la demenza è molto più comune negli anziani ma, ogni anno, a centinaia di migliaia di persone viene diagnosticata la demenza a esordio giovanile – e, soprattutto inizialmente, possono essere molto vaghi e non immediatamente evidenti.

Questi sintomi dipendono dal tipo di demenza, variano da persona a persona e, molto spesso, rischiano di essere confusi con quelli di altre condizioni, come depressione, ansia e problemi di insonnia, che possono influenzare le nostre capacità cognitive. Al contrario, i problemi di memoria che, come noto, sono una caratteristica di molti tipi di demenza, tra cui l’Alzheimer che è la forma più comune, non sono necessariamente un segnale declino cognitivo: ad esempio, dimenticare ogni tanto un appuntamento e ricordarselo in seguito è infatti qualcosa di normale. Una persona con demenza può invece dimenticare le cose più spesso o non ricordarsele affatto.

Quali sono i primi sintomi della demenza

Alcuni sintomi, almeno sei, possono permettere di riconoscere precocemente la demenza. Questi segni possono essere non immediatamente distinguibili da quelli di altre condizioni e variare da persona a persona, rischiando di passare inosservati per molto tempo. In alcuni casi, chi ne soffre, potrebbe trascurarli, anche se ha la sensazione di qualcosa che non va.

I primi sintomi della demenza possono includere:

problemi di memoria, in particolare nel ricordare eventi recenti

crescente confusione mentale

difficoltà di concentrazione

cambiamenti di personalità o di comportamento

apatia, isolamento sociale e depressione

difficoltà a svolgere le attività quotidiane

La ragione di alcuni di questi segni precoci è dovuta al fatto che la demenza porta a una mancanza di comprensione e consapevolezza sociale, che determina cambiamenti di personalità che possono manifestarsi in affermazioni “fredde” e insensibili oppure nell’accusare gli altri di essere “freddi” e insensibili. “Spesso, una persona con demenza può fare battute inappropriate e/o avere una mancanza di tatto – dice all’Express.co.uk il dottor Henk Swanepoel, neuropsicologo e responsabile del reparto di psicologia del Cygnet Health Care di Bristol, il centro medico britannico per il trattamento e la riabilitazione neuropsichiatrica – . In altri casi, i pazienti tendono essere introversi, prediligendo attività solitarie che possono essere inusuali per loro”.

I campanelli d’allarme della demenza: il test da fare a casa

Nel caso si sospettasse un inizio di demenza, un semplice test permette di verificare le proprie capacità mentali e capire se c’è da preoccuparsi o meno.

Il test si può svolgere in prima persona oppure essere sottoposto a un familiare, ed è diviso in due parti. La prima si basa su “quattro prove”:

dire i nomi dei mesi dell’anno e dei giorni della settimana all’indietro, il più rapidamente possibile e senza esitazioni

fare un riassunto di qualcosa che si è sentito o si è letto un’ora prima

dire al contrario e velocemente alcune semplici parole, come palla, mondo, casa… senza commettere errori

ricordare gli eventi principali dell’ultima settimana

La seconda parte del test si basa su “cinque quesiti”:

Qualcuno, al lavoro o a casa, ti ha fatto notare una maggiore distrazione o un’eccessiva lentezza?

Ti è capitato di uscire da un luogo noto e avere difficoltà di orientamento?

Devi controllare più volte ciò che stai facendo?

Ti capita spesso di bruciare ciò che stai cucinando?

Dimentichi di pagare le bollette?

In caso di incertezze in una delle “quattro prove” e una risposta positiva a uno dei “cinque quesiti”, gli esperti suggeriscono di consultare il proprio medico o di rivolgersi a uno specialista, che potrà chiedere di svolgere altri test ed esami, per valutare la capacità di pensiero, tra cui memoria, linguaggio, attenzione e risoluzione dei problemi ed identificare la malattia responsabile dei sintomi. In alcuni casi, potrebbe essere necessario sottoporsi a scansioni cerebrali per esaminare la struttura del cervello ed escludere che altre condizioni, come tumori o coaguli, siano la causa dei sintomi.

Cos’è la demenza e qual è la differenza con l’Alzheimer

Con il termine demenza si indicano una serie di malattie neurodegenerative, di cui l’Alzheimer è la forma più comune. La demenza provoca un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, del comportamento e della capacità di svolgere le attività quotidiane, che non sono parte del normale invecchiamento, sebbene il rischio di sviluppare demenza aumenti con l’età. È bene però anche ricordare che la maggior parte delle persone anziane non soffre di demenza e che il problema può manifestarsi anche prima dei 65 anni: in questi casi si parla di demenza a esordio precoce.

Le forme di demenza più comuni includono:

la malattia di Alzheimer, il tipo di demenza più frequentemente diagnosticato e che rappresenta tra il 50% e il 70% di tutti i casi

la demenza vascolare, con cui si indica la demenza associata a una riduzione nell’afflusso di sangue al cervello

la demenza a corpi di Lewy, caratterizzata dalla presenza di strutture anomale nel cervello chiamate corpi di Lewy, i cui sintomi possono sovrapporsi a quelli del morbo di Parkinson

La demenza frontotemporale, che comprende un gruppo di demenza dovute alla degenerazione di uno o entrambi i lobi frontali o temporali del cervello, che spesso si sviluppa nelle persone di età inferiore ai 65 anni

La demenza causata dalla malattia di Huntington, una patologia cerebrale ereditaria e degenerativa che colpisce il cervello e il corpo e causa demenza nella maggior parte dei casi