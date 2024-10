video suggerito

Se senti odore di cloro in piscina abbiamo una cattiva notizia per te: i risultati dell'esperimento In un esperimento sui suoi canali social Mark Rober, un ingegnere della Nasa e di Apple, ha mostrato come il cloro contenuto nelle piscine non avrebbe in realtà nessun odore. A causarlo è infatti un'altra sostanza e se l'odore è forte non è affatto un segnale di pulizia.

INSTAGRAM | Immagini dal video di Mark Rober

Mark Rober è un ingegnere della Nasa e di Apple molto seguito sui social: il suo canale YouTube, dove pubblica video divertenti su curiosità scientifiche, ha raggiunto quasi i 58 milioni di follower. In uno dei suoi ultimi video ha voluto fare un esperimento che probabilmente gli amanti delle piscine non apprezzeranno: capire cosa causa quel tipico "odore di cloro" – almeno i non addetti ai lavori lo chiamano così – che tanto ci ricorda la piscina. Il titolo contiene un grosso spoiler sul risultato dell'esperimento: "Puzza di pipì".

L'esperimento con il cloro

Nel video, pubblicato su Instagram, Rober, dopo aver inquadrato una bella piscina circondata da dei contenitori in fila con all'interno un ambiguo liquido giallo, prende due secchi e inizia il suo esperimento. Li nomina con due lettere, il primo è il secchio A, il secondo lo indica con la lettera B. Spiega che entrambi contengono acqua pulita, poi aggiunge quattro volte la dose di cloro raccomandata per quella quantità di acqua in entrambi i secchi.

Qui inizia la parte meno piacevole: il creator prende un piccolo misurino contenente urina e lo aggiunge al secchio B, mentre lascia il secchio A così com'è, con solo acqua e cloro. Poi chiude i due secchi con un coperchio e li lascia lì per 24 ore. Trascorso questo tempo, ritorna ai suoi due secchi e fa il test dell'odore. Quando annusa il secchio A, dice di non avvertire nessun odore, nonostante l'elevato contenuto di cloro. Poi, con aria scettica si avvicina al secchio B, annusa, non ha dubbi: questo odora davvero di piscina. "È pazzesco. L'unica differenza con l'altro è che qui dentro c'è della pipì", dice il creator.

Cosa determina l'odore di cloro

Anche se potremmo essere portati a pensare che più è forte l'odore del cloro, più è pulita l'acqua della piscina in cui stiamo nuotando, in realtà la verità è esattamente l'opposto. Il cloro da solo non conferisce nessun particolare odore all'acqua, ma quando entra in contatto con altre sostanze, come urina, sudore o cosmetici, reagisce, producendo cloroammine, dei composti considerati "sottoprodotti di disinfezione". Nello specifico, questi si formano dalla reazione tra il cloro e l'ammoniaca presente nell'urina.