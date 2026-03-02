Scienze
Scoperto un composto vegetale che può indurre le cellule del cancro al seno ad autodistruggersi

Si tratta della molecola DHL-11, un limonoide isolato dalla pianta Munronia henryi. Nei test preclinici contro il tumore al seno triplo negativo — una delle forme più aggressive — ha indotto l’autodistruzione delle cellule tumorali.
A cura di Valeria Aiello
La molecola vegetale DHL–11 ha mostrato nei test preclinici la capacità di indurre l’autodistruzione delle cellule del tumore al seno triplo negativo.
Un composto vegetale appena identificato potrebbe aprire una nuova strada nella ricerca contro il cancro al seno: nei test sperimentali è stato in grado di indurre le cellule tumorali ad autodistruggersi, interferendo con un enzima chiave nella proliferazione. La scoperta arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Acta Pharmaceutica Sinica B, che ha isolato la nuova molecola, chiamata DHL-11, dalla pianta Munronia henryi, mostrando effetti antitumorali significativi in modelli sperimentali avanzati.

La ricerca si concentra in particolare sul carcinoma mammario triplo negativo (TNBC), uno dei sottotipi di tumore al seno più aggressivi e difficili da trattare, poiché tende a crescere più rapidamente e non dispone delle terapie mirate disponibili per altre forme. Proprio per questa ragione, l’identificazione di nuovi bersagli molecolari è considerata una priorità nella ricerca oncologica, come evidenziato dalle principali agenzie oncologiche internazionali.

Gli scienziati hanno isolato dalla pianta due nuovi limonoidi, una famiglia di composti naturali che le piante utilizzano come difesa chimica. Tra i due, quello denominato DHL-11 si è distinto per la sua marcata attività contro le cellule di TNBC.

Nei test in vitro, DHL-11 ha rallentato la proliferazione delle cellule tumorali, ne ha ridotto la capacità di migrare — un passaggio cruciale nella formazione di metastasi — e ha indotto un arresto del ciclo cellulare prima di attivare l’apoptosi, il processo di morte cellulare programmata. Parallelamente, le cellule trattate hanno mostrato un aumento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e un incremento del danno al DNA, due condizioni che possono compromettere in modo irreversibile la sopravvivenza delle cellule cancerose.

I risultati sono stati confermati anche in modelli più complessi. Negli organoidi derivati da pazienti con elevata espressione dell’enzima bersaglio, il composto ha ridotto significativamente la crescita tumorale. Negli studi su animali, DHL-11 ha limitato sia lo sviluppo del tumore sia la diffusione metastatica, con un profilo di sicurezza preliminare favorevole.

Si tratta ancora di una fase preclinica della ricerca. Tuttavia, i dati indicano che DHL-11 potrebbe rappresentare un nuovo candidato per terapie mirate contro il tumore al seno triplo negativo, aprendo la strada a strategie più selettive per le forme più aggressive della malattia.

Come funziona DHL-11: il meccanismo dell’autodistruzione nelle cellule del cancro

Il meccanismo d’azione di DHL-11 è uno degli aspetti più rilevanti dello studio perché spiega come la molecola riesca a spingere le cellule del cancro al seno verso l’autodistruzione.

La sostanza agisce sull’enzima IMPDH2 (inosina monofosfato deidrogenasi 2), fondamentale per la produzione dei nucleotidi della guanina, componenti essenziali per la sintesi del DNA e la proliferazione cellulare. Questo enzima è solitamente sovraespresso nelle cellule tumorali aggressive, che dipendono da un’elevata attività metabolica per sostenere la loro rapida proliferazione.

DHL-11 non blocca il sito attivo dell’enzima, ma si lega a una regione non catalitica di IMPDH2. Questo legame interrompe l’interazione tra IMPDH2 e la proteina FANCI, coinvolta nei meccanismi di riparazione del DNA, favorendo la degradazione di IMPDH2.

La riduzione dei livelli di IMPDH2 comporta una diminuzione della produzione di guanina, un aumento dello stress ossidativo (ROS) e un accumulo di danni al DNA. Quando questi fattori superano la capacità della cellula tumorale di compensare lo stress, si attiva l’apoptosi.

In altre parole, DHL-11 non si limita a rallentare la crescita del tumore: destabilizza simultaneamente più processi essenziali alla sopravvivenza delle cellule cancerose, rendendo più difficile l’attivazione di meccanismi di resistenza.

La scoperta non rappresenta ancora una terapia disponibile, ma aggiunge un nuovo bersaglio molecolare alla ricerca contro il cancro al seno. E in un ambito in cui le opzioni per le forme più aggressive restano limitate, ogni nuovo meccanismo identificato può trasformarsi in un passo concreto verso trattamenti più efficaci e mirati.

0 CONDIVISIONI
