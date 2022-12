Scoperto straordinario fossile di dinosauro piumato con i resti del suo ultimo pasto, un mammifero Nel Liaoning, in Cina, è stato scoperto un incredibile fossile di Microraptor con la zampa di un mammifero simile a un roditore: fu la sua ultima preda.

A cura di Andrea Centini

La zampa della preda – un mammifero – catturata dal Microraptor (cerchiata in rosso) Credit: Hans Larsson / McGill University

Nel fossile di un piccolo dinosauro vissuto 120 milioni di anni fa, in quella che è l'attuale Cina, è stato ritrovato un reperto straordinario: il suo ultimo pasto, perfettamente conservato. A renderlo particolarmente prezioso il fatto che si tratta dei resti di un piccolo mammifero simile a un roditore. Più precisamente, è stata trovata una parte della zampetta destra della sfortunata preda. Dal punto di vista paleontologico si tratta di un ritrovamento estremamente significativo, perché ci racconta che questi piccoli dinosauri para-aviani, con penne sui quattro arti e in grado probabilmente di volare / planare, erano predatori generalisti, con una dieta non specializzata. È la prima volta che viene fatta una scoperta del genere nei dinosauri. Ciò ci aiuta a capire e a immaginare meglio l'ambiente del Cretaceo Inferiore in cui gli animali competevano per sopravvivere.

Credit: Hans Larsson/McGill University

A scoprire e descrivere la zampetta del mammifero nel fossile del piccolo dinosauro para-aviano, un Microraptor zhaoianus, è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati canadesi del Redpath Museum dell'Università McGill, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins – Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology dell'Accademia Cinese delle Scienze, del Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università dell'Alberta, dell'Università Queen Mary di Londra e di altri istituti. I ricercatori, coordinati dall'esperto di paleontologia dei vertebrati Hans Larsson, hanno fatto l'incredibile scoperta analizzando a fondo i resti fossili dell'olotipo Microraptor zhaoianus, un piccolo dromaeosauride dalle dimensioni di un uccello di taglia media (meno di 1 metro di lunghezza per 1 chilogrammo di peso). L'esemplare fu scoperto nel 2000 nel Liaoning, una provincia nel Nord Est della Cina.

Il fossile completo. Credit: Hans Larsson/McGill University

Si conoscono tre specie di Microraptor e, come indicato, si tratta di dinosauri parenti stretti degli uccelli, che avevano penne su tutti gli arti. Sebbene alcuni ricercatori ritengano che potessero essere capaci di volo battuto, l'ipotesi principale è che questi animali si lanciassero dagli alberi planando sulle prede, tendendo spettacolari agguati. In passato sono stati identificati altri “pasti” nei fossili di Microraptor, come un pesce, un uccello e una lucertola; con la scoperta anche del piccolo mammifero si può dire che la loro dieta era probabilmente generalista. Si possono immaginare come gheppi preistorici che puntano a catturare qualunque preda a portata dei loro micidiali artigli.

Leggi anche Il cuore più antico mai scoperto in un fossile di 380 milioni di anni: ha un atrio e un ventricolo

Illustrazione di Microraptor. Credit: ( Durbed/Deviant Art/Wikimedia Commons

“All'inizio non ci potevo credere. C'era un minuscolo piede di mammifero simile a un roditore lungo circa un centimetro perfettamente conservato all'interno di uno scheletro di Microraptor. Questi reperti sono l'unica prova concreta che abbiamo sul consumo di cibo di questi animali estinti da tempo e sono eccezionalmente rari”, ha dichiarato il professor Larsson in un comunicato stampa.

Illustrazione del Microraptor. Credit: Hans Larsson/McGill University

La scoperta della dieta generalista dei Microraptor è molto significativa perché ci fornisce uno spaccato senza precedenti sugli ecosistemi preistorici, inoltre, come indicato, è la prima volta che un'evidenza del genere viene associata ai dinosauri. Questi piccoli predatori piumati, secondo gli autori dello studio, 120 milioni di anni fa probabilmente si comportavano come le volpi e i corvi di oggi, che hanno una dieta molto ampia.

Credit: Hans Larsson/McGill University

“Sapere che il Microraptor era un carnivoro generalista offre una nuova prospettiva su come avrebbero potuto funzionare gli ecosistemi antichi e una possibile visione del successo di questi piccoli dinosauri piumati”, ha concluso il professor Larsson. I dettagli della ricerca “Generalist diet of Microraptor zhaoianus included mammals” sono stati pubblicati sull'autorevole scientifica specializzata Journal of Vertebrate Paleontology.