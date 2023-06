Scioccante video della NASA: la Terra viene completamente avvolta dalle emissioni di CO2 Realizzato dallo Scientific Visualization Studio dell’Agenzia spaziale americana, aiuta a comprendere quali sono le fonti del gas serra che sta contribuendo al riscaldamento globale.

A cura di Valeria Aiello

La Terra avvolta dalla CO2 / Credit: SVS/NASA

Probabilmente tutti sappiamo che l’anidride carbonica (CO2) è tra i gas serra che maggiormente contribuiscono al riscaldamento del pianeta. Quando però si tratta di contestualizzare queste emissioni nell’atmosfera, non è però così semplice ricondurre i volumi alle diverse fonti e alla loro provenienza. Ad inquadrare meglio il problema è però un nuovo lavoro dello Scientific Visualization Studio (SVS) della NASA che ci aiuta a comprendere meglio dove la maggior parte di questo critico gas serra viene prodotto e come cambia la sua distribuzione nell’atmosfera nell’arco di un anno.

La Terra completamente avvolta dalle emissioni di CO2

In tre video, che consentono di osservare diverse regioni del globo, gli esperti mostrano esattamente le principali fonti di CO2 nell’atmosfera, fornendo uno sguardo particolarmente chiaro e scioccante delle emissioni dovute alla combustione dei carburanti fossili (in arancione) e alla combustione della biomassa (in rosso). In verde e in blu è invece mostrato come la CO2 atmosferica venga riassorbita dagli ecosistemi terrestri e dall’oceano.

Il primo video evidenzia quanto accade in Nord e Sud America, dove è ben visibile un hotspot di inquinamento nella regione Nord-orientale degli Stati Uniti e il verde pulsante della foresta amazzonica che assorbe CO2 durante le diurne. Il colore arancione domina l’atmosfera, con le emissioni dovute ai combustibili fossili che rappresentano i volumi maggiori che si diffondono fino ad avvolgere l’intero pianeta con il passare di mesi.

“Le nuove tecniche di modellazione al computer nel Global Modeling and Assimilation Office della NASA ci consentono di sezionare la nostra atmosfera e comprendere alcuni dei principali contributori di questo gas serra” spiega la NASA in un post sul suo blog.

Nel secondo video, che mostra quanto accade in Europa, Medio Oriente e Africa, si osserva come le concentrazioni più elevate di emissioni da combustibili fossili vengano rilasciate dalle nazioni europee e dall’Arabia Saudita. Nell’animazione è visibile anche un flusso di CO2 meno evidente, che proviene dalla combustione di biomassa nell’Africa centrale.

L’ultimo video fornisce uno sguardo di quanto accade in Asia e Australia, dove una quantità significativa di inquinamento oscura Pechino, in Cina. All’occhio balza il confronto con la relativa mancanza di emissioni da combustibili fossili in tutto il continente australiano, dove c’è una bassa densità di popolazione, sebbene l’Australia abbia le più alte emissioni di carbonio pro-capite al mondo. In altre parole, se mettessimo i 26 milioni di cittadini australiani in un’unica città, l’aspetto dell’animazione sarebbe decisamente diverso.