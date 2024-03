Magnifico germano reale bianco avvistato sul lago di Garda: le immagini Mentre passeggiava lungo il lago di Garda la tecnica veterinaria Daniela Rubino, nostra lettrice, ha fotografato una splendida e rara germana reale bianca. Normalmente il colore tipico è marroncino screziato. Ecco da cosa è dovuta la colorazione bianca e perché rappresenta un potenziale pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

La germana reale bianca. Credit: Daniela Rubino

Sul lago di Garda è stato avvistato uno splendido esemplare femmina di germano reale (Anas platyrhynchos) con il piumaggio quasi completamente bianco. A fotografarlo la tecnica veterinaria Daniela Rubino – che ci ha gentilmente concesso le immagini – mentre passeggiava con i suoi cani lungo la costa del grande lago. Ha visto l'anatra bianca in due occasioni diverse, a Portese (il 16 febbraio alle 12) e a Salò (il 3 marzo attorno alle 16:30), ma solo nella seconda l'uccello acquatico era a “portata” dell'obiettivo del suo smartphone, permettendole di scattare le fotografie che trovate nell'articolo.

Grande appassionata di animali, Daniela non ha perso l'occasione per immortalare l'insolito volatile; si era infatti immediatamente accorta che la germana reale presentava una colorazione decisamente diversa da quella tipica. Intuendo il valore dell'avvistamento ci ha girato le immagini che vi stiamo presentando: "Stava galleggiando insieme al suo compagno, tranquilla, ci guardava curiosa", ha affermato non celando l'emozione per l'incontro.

La germana reale bianca in compagnia di un maschio. Credit: Daniela Rubino

Normalmente le femmine di questa comune anatra hanno una colorazione caratterizzata da varie tonalità di marrone e pattern screziato, fortemente criptico per permettere la mimetizzazione nell'habitat naturale. Sulle ali è presente uno specchio blu con bordi bianchi.

Una germana reale con la colorazione tipica. Credit: Andrea Centini

I maschi, d'altro canto, come spesso avviene negli anatidi e negli uccelli più in generale, presentano un piumaggio molto più colorato e appariscente, in particolar modo quando “indossano” l'abito nuziale. Hanno infatti la testa verde smeraldo iridescente (che diventa blu in base all'angolo della luce) e un collarino bianco, mentre il dorso e i fianchi alternano bianco, grigio, argento, specchi alari blu e altre splendide sfumature. È una sorta di biglietto da visita con cui comunicano alle femmine di essere forti e in salute, con "geni buoni" da trasmettere alla prole. I germani reali non sono dunque bianchi, come una spatola o un cigno reale, dunque perché la femmina fotografata dalla nostra lettrice presenta questo colore curioso?

Credit: Daniela Rubino

Nei germani reali alcuni esemplari possono presentare un particolare gene che determina una colorazione divergente da quella tipica, più scura o biancastra. Ricordiamo che molte anatre domestiche sono germani reali selezionati per avere piumaggio candido; talvolta si incrociano con i selvatici dando vita a "livree" peculiari. La germana reale fotografata potrebbe inoltre avere un difetto genetico chiamato leucismo o albinismo parziale. In parole semplici, tale condizione determina un'alterazione dell'enzima tirosinasi che è responsabile della produzione della melanina, il composto alla base dei colori che vediamo su pelle, piume, penne, pellicce, peli e via discorrendo.

Femmina di germano reale con piccoli. Credit: Andrea Centini

Negli animali albini la perdita del pigmento è totale, quindi risultano completamente bianchi; gli occhi assumono inoltre la caratteristica colorazione rosata a causa del fatto che anche l'iride perde il colore, lasciando intravedere i vasi sanguigni della retina. In quelli leucistici, d'altro canto, la perdita di colore è solo parziale. Nella germana reale fotografata sul lago di Garda si vedono accenni della colorazione marroncina tipica, ma non è detto che si tratti di vero leucismo.

Credit: Daniela Rubino

Per gli animali il leucismo o l'albinismo sono condizioni spesso mortali, poiché li rendono facilmente individuabili nell'ambiente dai predatori, non potendo più contare sul criptismo. Difficilmente raggiungono l'età adulta proprio per questa ragione. Fortunatamente la germana reale protagonista degli scatti ha superato la fase più critica della sua vita e ora ha maggiori probabilità di sopravvivenza, anche se volpi, falchi di palude e altri predatori continuano a rappresentare una seria minaccia. Ricordiamo che questi difetti genetici sono spesso correlati anche a problemi di vista e ad altre condizione legate all'esposizione ai raggi ultravioletti; ciò è vero soprattutto per gli animali con la pelle “nuda” come cetacei ed elefanti, che sono più esposti al rischio di cancro della pelle e lesioni. Proprio recentemente è stato fotografato un meraviglioso elefantino rosa (albino) presso il Kruger National Park, la più grande riserva naturale del Sudafrica.