Questo video mostra come sarebbe lanciare una pallina sugli altri pianeti Su Plutone, che ha una gravità molto debole, supererebbe la piramide di Cheope alta 146 metri.

A cura di Valeria Aiello

Il "missile" Aroldis Chapman, detentore del record di lancio più veloce mai registrato nella storia della Major League Baseball, 105,1 miglia all’ora (169,1 km/h)

Immagina di lanciare una palla da baseball alla velocità di 74 km/h, poco più della metà del record di Aroldis Chapman, il lanciatore più veloce della storia della MLB, la lega baseball numero uno al mondo. Quella pallina percorrerà una distanza di circa 41 metri, raggiungendo un’altezza massima di circa 10. Non male per un lanciatore non professionista, che potrebbe riuscire a superare un edificio di tre piani. Se lo stesso lancio venisse però tentato sulla Luna, la pallina potrebbe facilmente andare oltre la Torre di Pisa, raggiungendo un’altezza massima di 62 metri e una distanza di 247. Ma cosa accadrebbe sugli altri pianeti?

Fino a dove possiamo lanciare una pallina sugli altri pianeti

Difficile da immaginare, specialmente se pensiamo a Saturno, oppure ad Urano e al lontanissimo Plutone, ma l’astronomo James O’Donoghue della Japan Aerospace Exploration Agency ha fatto tutti i conti e realizzato un interessante video in cui mostra cosa succederebbe sui diversi pianeti del Sistema solare. La gravità, spiega O’Donoghue in una mail a Insider, determina quanto lontano andrà la palla. Ma non è solo la gravità di un pianeta, che deriva dalla sua massa – gli oggetti più massicci hanno una gravità più forte – a influire sulla distanza che verrà percorsa. Anche la densità gioca un ruolo fondamentale.

“Ad esempio – dice lo scienziato planetario che precedentemente lavorava alla NASA – , Saturno ha una massa 95 volte maggiore della Terra, ma è il pianeta meno denso del Sistema Solare. Pertanto, quando ci si trova ai margini di Saturno, la forza di gravità che ci trascina all’interno è in realtà più debole che sulla Terra”.

Leggi anche Scoperti due pianeti temperati di massa simile alla Terra a 16 anni luce: forse hanno acqua e vita

Ecco perché lanciare una palla da baseball su Saturno non sarebbe poi così diverso dal farlo qui da noi. Il lancio più efficace avverrebbe invece su Plutone, che con soli due terzi del diametro della nostra Luna, ha una gravità così debole che la nostra pallina da baseball potrebbe agevolmente superare la Piramide di Cheope e raggiungere un’altezza massima di 167 metri, percorrendo una distanza di addirittura 667. In altre parole, la palla arriverebbe 16 volte più lontano che sulla Terra, impiegando ben 47 secondi prima di toccare il suolo rispetto agli appena 3 del nostro pianeta.