Questo composto naturale abbatte rughe e zampe di gallina, migliorando tono ed elasticità della pelle

I ricercatori hanno determinato che un composto naturale chiamato pterostilbene ha una sorprendente efficacia anti-aging contro i segni dell'invecchiamento della pelle, migliorando praticamente tutti i parametri rispetto a un'emulsione di controllo. Oltre a ridurre rughe e zampe di gallina (in termini di area e volume), migliora sensibilmente l'elasticità e il tono della pelle, aumentando lo spessore dello strato epidermico e la robustezza del collagene. Gli effetti benefici sono stati rilevati attraverso una serie di strumenti ad hoc per valutare le caratteristiche strutturali dell'epidermide e confermati dai partecipanti allo studio. L'emulsione a base di pterostilbene è risultata talmente efficace e potente che, molto probabilmente, il composto naturale diventerà presto un ingrediente imprescindibile dei cosmetici anti-aging di nuova generazione.

A determinare che lo pterostilbene è in grado di contrastare i segni dell'invecchiamento della pelle con notevole efficacia è stato un team di ricerca cinese guidato da ricercatori di Viargent (International) Biotechnology Limited di Hong Kong, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di Guangzhou Luanying Cosmetics Co e del Centro per la ricerca e lo sviluppo dei Big Data biotecnologici – Istituto di ricerca di Tsinghua. I ricercatori, coordinati da Xueping Chen e Zongxiao Cen, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver coinvolto decine di volontari cinesi – tutti in salute – in una sperimentazione clinica. I partecipanti, con un'età compresa tra 32 e 53 anni (età media 41 anni) e con segni di rilassamento cutaneo, perdita di elasticità della pelle e segni di rughe e zampe di gallina, sono stati invitati tra maggio e giugno 2023 a utilizzare per 28 giorni sia l'emulsione contenente lo pterostilbene che il prodotto di controllo.

Entrambe le emulsioni dovevano essere applicate sulle due metà del viso, due volte al giorno (mattina e sera). Per rendere la sperimentazione ancor più solida, durante il trial le preparazioni sono state utilizzate in doppio cieco, cioè né i ricercatori né i partecipanti sapevano quale dei due prodotti veniva applicato in quale metà del viso. Tutto è stato svelato al termine del trial clinico. Dopo i 28 giorni, la valutazione della “qualità” della pelle è stata eseguita con vari test, come Skin Elasticity Tester Cutometer® dual MPA580 e sistemi di imaging 3D per valutare la microstruttura cutanea. Come indicato, l'emulsione innovativa a base di pterostilbene ha determinato benefici sensibilmente superiori rispetto al prodotto di controllo, migliorando tutti i parametri: elasticità, tono, rughe, zampe di gallina, spessore epidermico, fibre elastiche, pori cutanei etc etc. I benefici sono risultati tutti statisticamente significativi e sono stati confermati anche dai partecipanti allo studio, che hanno notato i miglioramenti sulla metà del viso trattata.

Leggi anche I nuovi farmaci per perdere peso eliminano più chili nelle donne che seguono questa comune terapia

Cos'è lo pterostilbene

Ma cos'è esattamente lo perostilbene? Si tratta di un polifenolo della famiglia delle fitoalessine che viene sintetizzato normalmente da diverse piante, come la vite (uva) e il mirtillo. È presente anche nelle arachidi. Il composto naturale strettamente legato al resveratrolo, tra le sostanze di origine vegetale con molteplici proprietà benefiche, da quelle antiossidanti alle antitumorali. Nei test preclinici lo perostilbene ha mostrato effetti antiossidanti, antinfiammatori e persino dimagranti, migliorando cognizione, memoria, peso corporeo e offrendo altri benefici.

Alla luce delle suddette proprietà, il professor Chen e colleghi hanno voluto testarlo in un'emulsione (allo 0,1 percento) contro l'invecchiamento della pelle, facendo emergere risultati rilevanti. “I significativi miglioramenti in vari parametri cutanei e il feedback positivo dei soggetti evidenziano l'efficacia dello pterostilbene, che potrebbe cambiare il nostro approccio alle formulazioni anti-invecchiamento per la cura della pelle”, ha chiosato lo scienziato in un comunicato stampa. I dettagli della ricerca “Anti-aging Efficacy of a 0.1 % Pterostilbene Skincare Emulsion: A 28-Day Clinical Trial” sono stati pubblicati sul Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology.