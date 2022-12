Queste sono le morti più prevenibili causate da errori comuni, secondo una patologa forense In un video su TikTok la patologa forense Judy Melinek ha raccontato quali sono le cause di morte più prevenibili causate da errori e comportamenti comuni.

A cura di Andrea Centini

Nel mondo occidentale le cause di morte più comuni sono legate a patologie cardiovascolari e tumori, molti dei quali potrebbero essere prevenuti semplicemente seguendo uno stile di vita più sano: il vizio del fumo e dell'alcol, la sedentarietà, l'obesità, la dieta insalubre e altri comportamenti sono infatti tutti associati alla mortalità prematura. In parole semplici, se tutti ci comportassimo in modo appropriato si potrebbe prevenire un numero significativo di decessi ogni anno. Tuttavia non si tratterebbe delle morti più prevenibili in assoluto, essendo comunque coinvolta una parte di “imponderabile”; non tutti coloro che hanno qualche vizio perdono la vita da giovani.

A stilare un elenco di tre cause di morte facilmente prevenibili è la dottoressa Judy Melinek, una patologa forense neozelandese con una lunghissima esperienza sul campo a indagare le cause dei decessi. La dottoressa Melinek dirige anche una società di medicina legale, inoltre è autrice di un libro in cui racconta la sua esperienza con le autopsie su centinaia di corpi ed è coautrice di una serie poliziesca incentrata sulla patologia forense. Spesso racconta il suo lavoro in video su TikTok, dove ad oggi, giovedì 29 dicembre 2022, ha raggiunto ben 116.9mila follower e 855.9mila “mi piace”. Proprio in uno dei suoi video più recenti ha raccontato quali sono le cause di morte più prevenibili,sulla base della sua esperienza lavorativa e quella dei colleghi (evidentemente ha anche accesso a database con statistiche globali), legate a errori comuni e comportamenti a rischio che chiunque può avere.

Incredibilmente, la prima causa di morte prevenibile citata dalla scienziata è legata alle scarpe slacciate o poco stabili. Chi è inciampato sui lacci delle proprie scarpe sa bene del grave pericolo che ha corso; il rischio di sbattere la testa contro qualche ostacolo o sull'asfalto e farsi seriamente del male, del resto, è tangibile, ma sapere che si tratta di una significativa causa di morte prevenibile – perlomeno in base a quanto riportato dalla dottoressa Melinek – pone questa “distrazione” in un'ottica completamente diversa. Il rischio risulta essere particolarmente significativo per le persone che hanno bevuto alcol e ancor di più per quelle ubriache, che hanno già una tendenza “naturale” a cascare per terra.

Le probabilità di essere colpiti da un fulmine sono molto scarse – negli Stati Uniti circa 1 su 700mila, in base a una statistica citata dal National Geographic -, ma quando capita spesso dietro gli incidenti si celano errori di valutazione e sottovalutazione del rischio. La dottoressa Melinek spiega che durante un temporale è assolutamente necessario evitare luoghi esposti e all'aperto, nei quali si rischia di essere colpiti. Evidentemente nella sua carriera si è imbattuta in più casi fatali di quelli che ci si potrebbe immaginare, pertanto nel suo video ha spiegato di starsene al sicuro in caso di tempeste e simili. A questo link trovate un elenco di consigli utili su come proteggersi dai fulmini.

Come terza e ultima causa di morte prevenibile la patologa forense ha citato i giochi (assurdi) legati all'asfissia e al soffocamento, che a quanto pare sono molto apprezzati, in particolar modo tra le cerchie di persone che cercano il piacere sessuale con modalità “estreme”. La dottoressa ha spiegato che se si è in due non sempre è facile capire se l'altra persona abbia perso conoscenza, mentre quando si è da soli, in caso di incidenti nessuno verrebbe a salvarci. Sono balzati agli onori della cronaca internazionale i casi di alcuni personaggi famosi deceduti proprio a causa di questi giochi erotici finiti male.