Questa iniezione dimagrante fa perdere più del 10% di peso in 68 settimane Approvato e raccomandato nel Regno Unito per il trattamento dell’obesità negli adulti, si chiama Wegovy (semaglutide) e potrà essere prescritto nell’ambito dei programmi specialistici di gestione del peso.

A cura di Valeria Aiello

Un farmaco di ultima generazione, in grado di promuovere la perdita di peso corporeo, riducendo la fame e aumentando il senso di sazietà, è stato approvato e raccomandato dalle autorità sanitarie del Regno Unito, dove potrà essere prescritto per il trattamento dell’obesità grave (BMI superiore a 35 kg/m2) e, in circostanze particolari, dell’obesità (BMI compreso tra 30 e 34,9 kg/m2) negli adulti con almeno un disturbo legato al peso (come ipertensione, colesterolo alto o malattie cardiovascolari).

Il medicinale, chiamato semaglutide e commercializzato dalla società farmaceutica danese Novo Nordisk con il marchio Wegovy, verrà offerto come opzione per la gestione del peso nell’ambito di programmi specialistici, associato a una dieta ipocalorica e una maggiore attività fisica, diventando il terzo farmaco disponibile per la perdita di peso nel Paese, dopo l’orlistat e il liragultide. L’annuncio delle autorità britanniche arriva a distanza di quasi 8 mesi dal via libera della Food and Drug Administration (FDA) che lo scorso giugno ne ha autorizzato l’uso negli Stati Uniti.

Il semaglutide, che viene somministrato attraverso un’iniezione settimanale mediante una penna pre-riempita, agisce su recettori del GLP-1 (peptide simile al glucagone-1) che si trovano sia nel pancreas sia nel cervello, aumentando la secrezione di insulina (motivo per cui è impiegato anche in Italia per il diabete di tipo 2) e rallentando lo svuotamento gastrico. L’approvazione del Regno Unito per il trattamento dell’obesità arriva sulla base dei risultati ottenuti negli studi clinici, in particolare il trial STEP 1, che hanno riscontrato una riduzione del 12,4% del peso corporeo negli adulti trattati con semaglutide per 68 settimane rispetto al gruppo di controllo.

“Sappiamo che la gestione del sovrappeso e dell'obesità è una delle maggiori sfide che il nostro servizio sanitario deve affrontare con quasi due terzi degli adulti britannici in sovrappeso oppure obesi – ha affermato Helen Knight, direttrice del programma presso il centro per la valutazione delle tecnologie sanitarie del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – . Ma negli ultimi anni il NICE è stato in grado di raccomandare una nuova linea di trattamenti farmaceutici che hanno dimostrato che le persone che li usano, insieme a modifiche alla loro dieta e all’esercizio fisico, sono state in grado di ridurre il proprio peso”.