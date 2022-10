Questa foto mostra il vero volto di una formica al microscopio L’impressionante primo piano è stato ottenuto dal fotografo lituano Eugenijus Kavaliauskas che con questo scatto ha vinto uno dei premi del concorso Nikon di microfotografia 2022.

A cura di Valeria Aiello

La foto che mostra il volto di una formica al microscopio è stata premiata come "Image of Distinction" nel concorso Nikon Small World 2022 / Eugenijus Kavaliauskas

Sulla Terra, si stima che ci siano circa 20 quadrilioni (20 miliardi di milioni) di formiche. Ma una, in particolare, conosciuta anche come formica carpentiere perché mastica il legno per costruire gallerie per nidificare, è diventata decisamente popolare sui social grazie a un’incredibile scatto del fotografo lituano Eugenijus Kavaliauskas. L’impressionante primo piano, ottenuto ingrandendo cinque volte il volto della formica sotto un microscopio 10X, è stato presentato al 48° concorso Nikon Small World di microfotografia, dove ha vinto uno dei premi come “Image of Distinction 2022”.

Anche se a molti ha ricordato un film dell’orrore, il vero aspetto della formica, con tanto di antenne che spuntano da inquietanti cerchi rossi e mascella che sembra il sorriso dai denti a sciabola di un alieno, è uno dei “disegni divini, dei tanti miracoli interessanti, belli e sconosciuti sotto i piedi delle persone” ha detto Kavaliauskas al Washington Post.

Amante di tutto ciò che è natura, Kavaliauskas ha iniziato la sua carriera nella fotografia naturalistica scattando immagini di uccelli rapaci, ma quattro anni fa, il desiderio di svelare i dettagli non visibili all’occhio umano e le lezioni del suo amico e collega fotografo Saulius Gugis lo hanno ispirato a intraprendere la microfotografia. Una passione che ha completamente cambiato la sua prospettiva. “Non ci sono orrori in natura, solo mancanza di conoscenza – ha aggiunto Kavaliauskas – . Quando ho iniziato con la microfotografia e prima ancora, ero come tutti gli altri: tutti gli scarafaggi e gli insetti erano mostri per me. Ma ora la situazione si è capovolta. Molti insetti possono non essere piacevoli come un gatto, ma tutto dipende dal proprio punto di vista”.

L’idea di fotografare una formica carpentiere, ha spiegato il fotografo, è nata guardando i piccoli insetti che vivono in un bosco vicino alla sua casa, a Tauragė, in Lituania. L’immagine è poi arrivata giocando ombre e luci sul volto della formica. Per quanto incredibile, lo scatto non ha vinto il primo premio del concorso, che è invece andato a una bellissima immagine fluorescente della zampa anteriore di un embrione di un geco gigante del Madagascar. Per questo scatto, il fotografo Grigori Timin, sotto la supervisione del dottor Michel Milinkovitch dell'Università di Ginevra, ha usato un obiettivo con ingrandimento 63X per mostrare le minuscole vene e ossa della mano.