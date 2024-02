Questa è riso ricoperto da carne coltivata: è un superalimento ed è fondamentale per il futuro Un gruppo di ricercatori della Yonsei University di Seoul è riuscito a coltivare cellule staminali di bovino all’interno di chicchi di riso. L’alimento ottenuto potrebbe offrire una risposta a basso costo ambientale al problema dell’insicurezza alimentare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

YONSEY UNIVERSITY | Foto dallo studio pubblicato su Matters

Può un chicco di riso diventare l'impalcatura per coltivare carne bovina? Sembra il piano di un film di fantascienza, invece un team di ricercatori della Yonsei University di Seoul sono a un passo da trasformarlo in realtà. Anzi nei laboratori dell'università coreana ci sono già riusciti. Come hanno spiegato nello studio pubblicato sulla rivista specialistica Matter, gli scienziati dell'ateneo di Seoul sono riusciti a produrre un nuovo alimento: il riso di manzo coltivato.

Si tratta di un cibo ibrido ottenuto facendo crescere cellule di muscolo e grasso bovino sulla superficie e all'interno dei chicchi di riso. Grazie al suo elevato apporto di proteine e ai ridotti costi ambientali, soprattutto in termini di emissioni di CO2, legati alla sua protezione, promette di essere tra le soluzioni alimentari più sostenibili tra quelle disponibili oggi.

Che cos'è il riso di manzo coltivato

I ricercatori coreani promettono di poter offrire con questo innovativo prodotto "un alimento ibrido nutriente e saporito che, una volta commercializzato, potrebbe offrire un'alternativa proteica più accessibile e con un'impronta di carbonio minore".

Leggi anche Nel futuro ci saranno sempre più esseri umani uccisi da robot

Ma come è stato possibile coltivare cellule animali all'interno di chicchi di riso? I ricercatori si sono ispirati a ciò che succede negli animali, dove le impalcature biologiche aiutano a guidare e sostenere la crescita tridimensionale delle cellule per formare tessuti e organi. Da quest'osservazione è nata l'intuizione di imitare l'ambiente cellulare utilizzando il riso e approfittando delle di alcune caratteristiche proprie di questo cereale.

"I chicchi di riso sono porosi e hanno strutture organizzate – spiegano i ricercatori – che forniscono un'impalcatura solida per ospitare le cellule di origine animale negli angoli e nelle fessure. Alcune molecole presenti nel riso possono anche nutrire e promuovere la crescita di queste cellule, rendendo il riso una piattaforma ideale".

Come si produce il nuovo alimento

Per prima cosa il riso è stato rivestito con gelatina di pesce, un ingrediente sicuro e commestibile che aiuta le cellule ad aderire meglio al riso. Il passo successivo è stato seminare le cellule staminali di muscolo e grasso di mucca nei chicchi di riso, lasciati poi in coltura in un'apposita macchina per 11 giorni. Oltre a soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare, l'alimento così ottenuto sembrerebbe avere il vantaggio di avere un basso rischio di scatenare allergie alimentari.

I ricercatori hanno preso il riso e lo hanno cotto al vapore per fare tutte le analisi necessarie a comprendere le sue caratteristiche da un punto di vista alimentare, come il valore nutrizionale, l'odore e la consistenza. I risultati hanno rivelato che il riso ibrido ha l'8% in più di proteine e il 7% in più di grassi rispetto al riso normale.

Che sapore potrebbe avere il riso di carne coltivata?

I ricercatori hanno cercato di fornire anche qualche anticipazione su quello che potrebbe essere il sapore del riso del futuro. Per quanto riguarda la consistenza dicono che, rispetto a quella "appiccicosa e morbida" del riso tradizionale, il riso ibrido sarebbe più solido e insieme più friabile. Sul gusto invece, la percezione potrebbe cambiare in base a quali dei due tipi di cellule prevalgano: nel riso ibrido con un contenuto muscolare più elevato prevale l'odore di manzo e di mandorle, mentre quelli con un contenuto di grassi più elevato si avvicinavano di più al sapore di alimenti grassi, come la panna, il burro e l'olio di cocco.