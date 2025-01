video suggerito

Quattro asteroidi in avvicinamento alla Terra a Capodanno: uno è grande come una casa Oggi, 1 gennaio 2025, ci sono quattro asteroidi nei pressi della Terra. Tre di essi sono stati scoperti solo pochi fa dai sistemi di sorveglianza planetaria. 2024 YY4 ha un diametro di circa 30 metri e raggiungerà la distanza minima dal nostro pianeta attorno alle 22:30.

A cura di Andrea Centini

Lo spazio attorno alla Terra risulta piuttosto “affollato” di asteroidi nel giorno di Capodanno. Secondo i calcoli delle principali agenzie aerospaziali, infatti, ci sono ben quattro sassi spaziali che il 1 gennaio 2025 hanno raggiunto o raggiungeranno la distanza minima dal nostro pianeta. Uno di essi, 2024 YY4, ha un diametro massimo stimato di circa 30 metri. Ciò significa che ha le dimensioni di una casa. Fortunatamente nessuno di questi asteroidi minaccia la Terra, grazie a passaggi compiuti a una distanza di assoluta sicurezza.

Un elemento significativo di questi asteroidi risiede nel fatto che tre di essi sono stati scoperti tra il 27 e il 30 dicembre dell'anno appena concluso, quindi sono stati appena identificati e classificati dagli astronomi. Nuovi NEO (Near Earth Objects) vengono intercettati continuamente dai sistemi di sorveglianza planetaria nello spazio circostante, ma molti vengono rilevati proprio a ridosso del perigeo (il punto più vicino alla Terra), dandoci poco preavviso nel caso in cui fossero in rotta di collisione con la superficie del pianeta. Non si tratta certamente di “killer di pianeti”, cioè di oggetti in grado di scatenare estinzioni di massa come l'asteroide responsabile dell'evento di Chicxulub che causò l'estinzione dei dinosauri non aviani 66 milioni di anni fa, ma potrebbero comunque provocare gravi ed estesi danni locali in caso di impatto su un'area densamente popolata.

Dei quattro asteroidi in viaggio nei pressi della Terra, due hanno già compiuto il sorvolo ravvicinato questa mattina, in base ai dati del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA e del Near Earth Object Coordination Centre dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il primo è stato 2024 YY8, con un diametro stimato tra i 6 e i 12 metri e transitato a 1,3 milioni di chilometri da noi poco prima delle 07:15 del Tempo Coordinato Universale (UTC), le 08:15 ora italiana. Circa mezzora dopo è transitato 2024 YJ9, un sasso spaziale con un diametro massimo stimato di 16 metri identificato dal Mt. Lemmon Survey il 30 dicembre 2024. Anch'esso è passato a oltre 1 milione di chilometri dalla Terra, circa 2,5 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna (384.000 chilometri). Tra oggi pomeriggio e stasera saluteranno il nostro pianeta anche gli altri due asteroidi, che hanno dimensioni maggiori.

Alle 16:39 ora italiana sarà la volta di 2021 AB, scoperto quattro anni fa dal Catalina Sky Survey, un progetto di osservazione astronomica volto proprio a intercettare comete e asteroidi nei pressi della Terra. Si basa su un sistema di telescopi sito allo Steward Observatory in Arizona, negli Stati Uniti. Secondo le stime degli esperti 2021 AB ha un diametro di circa 60 metri. Considerando che un sasso spaziale di 100 metri può cancellare – letteralmente – una grande metropoli uccidendo milioni di persone in un istante, chiaramente un oggetto di queste dimensioni viene attentamente monitorato dagli esperti. Fortunatamente quello di 2021 AB sarà un passaggio del tutto sicuro e a distanze superiori a quelle degli altri tre visitatori di Capodanno.

L'ultimo dei quattro sassi spaziali a sorvolare la Terra sarà 2024 YY4, scoperto anch'esso dal Catalina Sky Survey ma solo il 27 dicembre 2024, quindi una manciata di giorni fa. L'asteroide, in base ai calcoli del NEOCC dell'ESA che ha sede a Frascati, in provincia di Roma, raggiungerà la distanza minima dalla Terra alle 22:37 ora italiana di oggi, quando passerà a una distanza di poco inferiore a 1,7 milioni di chilometri. Le sue dimensioni sono comprese tra 14 e 31 metri, quindi come dicevamo simili a quelle di una casa. Sfreccerà oltre la Terra a una velocità di 4 chilometri al secondo, ben 14.400 chilometri orari. Fortunatamente non c'è alcuna probabilità che possa colpirci.