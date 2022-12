Quali sono i sogni più comuni nel mondo e cosa sogniamo di più in Italia Dall’analisi dei dati di Google un’organizzazione britannica ha stilato la la lista dei sogni più comuni a livello globale e per nazione. Ecco quali sono.

A cura di Andrea Centini

Gli esperti calcolano che nel corso della nostra vita sogniamo in media per 6 anni consecutivi, tenendo presente una media di circa 2 ore a notte, con i sogni concentrati principalmente nella fase del sonno REM. Si tratta dunque di un fenomeno psichico rilevante anche dal punto di vista temporale, ancora oggi ammantato da un suggestivo alone di mistero. Il significato del sogno viene sondato sin dall'antichità e i neuroscienziati hanno dimostrato che sognano praticamente tutti i mammiferi e gli uccelli; non si tratta dunque di una prerogativa umana. Ma che cosa sogniamo di preciso? Indubbiamente i sogni sono influenzati dall'ambiente che ci circonda e dalle esperienze che facciamo giorno dopo giorno; eventi traumatici o particolarmente coinvolgenti finiscono spesso di essere rappresentati nel “pensiero notturno”. Eppure vi sono alcuni sogni ricorrenti in tutto mondo, che non sempre sono associati all'esperienza personale, perlomeno non in modo diretto.

I ricercatori di mornings.co.uk, un progetto nato per migliorare il sonno (e la veglia) dei cittadini britannici, hanno deciso di indagare sui sogni più diffusi a livello globale e per farlo hanno sfruttato il ricchissimo database di Google. Per determinare quali fossero i sogni più comuni e dove, semplicemente, sono andati a verificare il numero di ricerche dedicate alla spiegazione di un particolare soggetto apparso in sogno. Ebbene, il sogno più comune a livello globale riguarda i serpenti. Ben in un Paese su tre (52 su 147 del totale analizzato) i serpenti erano in cima alla lista. Non c'è da stupirsi che i serpenti vengono sognati soprattutto nei Paesi dove sono presenti specie velenose e potenzialmente letali; del resto circa 50mila persone ogni anno perdono la vita a causa del morso di un serpente velenoso, come indicato nella classifica delle specie più mortali riportate nel blog di Bill Gates (al primo posto si trovano le zanzare con oltre 700mila vittime e al secondo noi stessi, che ci massacriamo con guerre e omicidi). Insomma, dove si sognano serpenti, nella maggior parte dei casi non si tratta di un simbolo, ma del serpente in quanto animale (del quale abbiamo un timore atavico).

Credit: mornings.co.uk

Al secondo posto, dietro ai serpenti (normalmente associati a paura e preoccupazione) si piazza un altro grande classico: la caduta dei denti, che è stata rilevata in 17 Paesi. Si tratta di un sogno ricorrente soprattutto nelle nazioni dell'emisfero settentrionale, dove i serpenti velenosi sono pochi e gli incontri con questi magnifici animali (che vanno assolutamente rispettati e non demonizzati) sono dunque sporadici. Al terzo posto si piazza la gravidanza, legata alla crescita; al quarto il matrimonio e al quinto gli ex. Per quanto concerne i singoli Paesi, negli Stati Uniti, ad esempio, la caduta dei denti è di gran lunga il sogno più ricercato (81mila click), seguito da serpenti (19.400), ex partner (17.000), ragni (16.000), vacanze (14.000), essere inseguiti (9.600), matrimonio (9.200), mosche (8.600), sesso (8.400), orsi (8.300). Nel Regno Unito i risultati sono simili ma cambiano le posizioni dal terzo piazzamento in poi, con l'aggiunta di capelli, matrimonio, compleanno, fuoco e altro. In Italia, curiosamente, il sogno più ricorrente è la gravidanza. È strano che accada in un Paese con una natalità bassissima come il nostro (dove tuttavia spesso sono le questioni economiche e sociali a non far sbocciare le famiglie, e non il desiderio di maternità e paternità). In Francia il sogno più comune riguarda gli ex; ad Haiti si sognano auto; a Cipro il mare; in Giordania il taglio dei capelli; in Corea del Sud il cadere in acqua; in Sudafrica i soldi e in Cile i topi.

Leggi anche Ora sappiamo perché i nostri occhi si muovono quando sogniamo

I sogni più comuni negli USA. Credit: mornings.co.uk

Tornando al famigerato sogno della caduta dei denti, secondo gli autori dello studio “The Loss of Teeth in Dreams: An Empirical Investigation” che ha indagato sul suo significato, molto probabilmente si tratta di un sogno atavico legato alla nostra evoluzione, una sorta di archetipo legato ai nostri antenati, che in presenza di problemi ai denti non potevano di certo andare da un dentista. Gli autori dello studio suggeriscono che sognare la caduta dei denti può essere associato a “condizioni psicologiche di impotenza o perdita di controllo”, in grado di risvegliare il sogno archetipico. È interessante notare che, dai questionari proposti ai partecipanti allo studio, chi sognava la caduta dei denti era tendenzialmente più ansioso e depresso, inoltre era meno soddisfatto della propria vita e sentiva di non averne sotto controllo alcuni aspetti. Il sogno della caduta dei denti è stato spesso associato alla paura di invecchiare, ma nello studio dell'Università del Colorado non sono emerse differenze con il gruppo di controllo. Tutti avevano la medesima preoccupazione.