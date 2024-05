Qual è l’effetto del segno zodiacale sulla tua vita secondo uno studio scientifico

video suggerito

A cura di Andrea Centini

L'astrologia ha radici antichissime che si perdono nella notte dei tempi, ma ancora oggi permea capillarmente credenze e tradizioni culturali di molteplici popoli. Non a caso c'è un numero significativo di persone – di qualunque estrazione sociale – che ritiene che i segni zodiacali, la posizione e il moto dei corpi celesti siano in qualche modo collegati al benessere fisico e psicologico, ai tratti della personalità e persino al destino. Basti sapere che, soltanto in Italia, secondo una recente indagine del Codacons vi sono ben 13 milioni di italiani che almeno una volta l'anno si rivolgono a maghi e astrologi, per un gigantesco giro d'affari stimato in ben 8 miliardi di Euro.

Non c'è dunque da stupirsi che l'oroscopo, attraverso il quale gli astrologi interpretano l'impatto degli astri sulla vita delle persone, resta uno degli appuntamenti fissi più amati e seguiti sui media, dai quotidiani alla televisione, passando per i portali specializzati su internet. Non fa differenza se si tratti di oroscopo giornaliero, settimanale, mensile o annuale; le “previsioni” in esso contenute hanno sempre un ampio seguito. Per tanti chiaramente è solo un gioco, ritenendo che la posizione di un pianeta del Sistema solare o il fatto di essere nati in un determinato periodo dell'anno abbiano ben poco a che fare con le sorti delle storie d'amore e con la salute. Molti altri, invece, si affidano con slancio ai risultati di questa divinazione, ritenendoli credibili e realmente in grado di influenzare la propria esistenza.

Ma come stanno effettivamente le cose? È possibile che ci possa essere un qualche elemento tangibile nell'oroscopo da far emergere col metodo scientifico? Una nuova ricerca, condotta dal professor Mohsen Joshanloo del Dipartimento di Psicologia presso l'Università Keimyung di Daegu (Corea del Sud), ha indagato a fondo sulla correlazione tra i dodici segni zodiacali (che in realtà sarebbero 13, ma l'Ofiuco è stato eliminato per convenienza) e il benessere delle persone. In tutto ne sono state coinvolte circa 13.000, tutti cittadini americani inclusi nel General Social Survey, un database / campione rappresentativo della popolazione generale. Lo studioso ha associato la data di nascita di ciascuna persona (e dunque il segno zodiacale occidentale) con otto parametri legati al benessere: infelicità a livello generale; infelicità matrimoniale; insoddisfazione sul lavoro; insoddisfazione a livello economico; monotonia della propria vita; disagio psicologico; e sintomi depressivi. L'obiettivo era proprio verificare se essere del Toro, dei Gemelli, dello Scorpione o del Sagittario, giusto per citare qualche esempio, potesse fare la differenza su queste variabili. Ebbene, com'era ampiamente prevedibile, il professor Joshanloo non ha trovato assolutamente nulla.

Attraverso analisi parametriche e non parametriche, infatti, non è emersa alcuna associazione significativa fra i differenti segni zodiacale e le variabili legate al benessere. In pratica, i segni zodiacali non hanno alcun potere predittivo sul benessere e la felicità. “I risultati contraddicono le affermazioni astrologiche secondo cui i segni zodiacali modellano le tendenze, il destino e la suscettibilità di un individuo a sentirsi felice o di successo”, ha dichiarato lo scienziato nel suo studio. “Le dimensioni dell’effetto erano quasi pari a zero in tutti i risultati di benessere esaminati, indicando che conoscere il segno zodiacale di qualcuno non fornirebbe informazioni significative per prevederne i livelli di benessere. Questi risultati sono in linea con le ricerche empiriche passate che generalmente non sono riuscite a trovare prove a sostegno delle affermazioni astrologiche sui tratti della personalità o sugli esiti del matrimonio”, ha chiosato l'esperto. Per rendersi conto della totale inaffidabilità dei segni zodiacali, lo studioso ha dimostrato che essi sono statisticamente predittivi del benessere tanto quanto dei numeri generati casualmente da 1 a 12.

A causa dell'aumento delle persone che si affidano all'astrologia, il professor Joshanloo sottolinea l'importanza di aumentare la consapevolezza pubblica sulla totale infondatezza delle credenze astrologiche, promuovendo al contempo l'alfabetizzazione scientifica e lo sviluppo del pensiero critico. Del resto, il solo pensiero che un pianeta sito a miliardi di chilometri possa influenzare in qualche modo un primate bipede, sperduto in un angolo della Via Lattea, per molti è un puro atto di arroganza antropocentrica. Anche l'influenza gravitazionale della Luna non potrebbe avere alcun impatto su una persona, essendo quest'ultima soggetta a quella soverchiante della Terra. I dettagli della ricerca “The sun's position at birth is unrelated to subjective well-being: Debunking astrological claims” sulla rivista Kyklos.