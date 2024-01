Perché ogni 221 anni gli USA vengono invasi da milioni di cicale: accadrà proprio nel 2024 Le cicale degli Stati Uniti del genere Magicicada hanno un ciclo riproduttivo periodico estremamente lungo e affascinante; nell’estate del 2024 due covate emergeranno contemporaneamente invadendo gli USA con milioni di insetti. Il fenomeno si verifica esattamente ogni 221 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Nel 2024 negli Stati Uniti emergeranno contemporaneamente due "nidiate" di cicale, che invaderanno il Paese con milioni – se non addirittura miliardi – di esemplari. Si tratta di un evento estremamente raro che si verifica esattamente ogni 221 anni, per ragioni che spiegheremo più avanti. Basti sapere che l'ultima volta in cui è emersa dal terreno una doppia covata è stato nel 1803, anno in cui Richard Trevithick costruì la prima locomotiva e Alessandro Volta cominciò a produrre su larga scala la sua famosa pila; l'evento successivo a quello di quest'anno accadrà invece nel 2445, quando tutti noi non ci saremo più da un pezzo e, probabilmente, i nostri discendenti avranno fondato colonie umane stabili su Marte e altri corpi celesti del Sistema solare.

Negli Stati più interessati da questo evento, come l'Illinois, le cicale conquisteranno larga parte degli ambienti naturali e anche molti di quelli urbani, abbandonando una quantità abnorme di resti di esoscheletri (esuvie) su piante e muretti. Il frastuono del loro frinire, che può raggiungere i 90 decibel, riecheggerà nei mesi estivi – a partire da giugno – e sarà probabilmente ricordato dagli entomologi contemporanei come uno dei fenomeni più spettacolari cui hanno potuto assistere. Ma perché si tratta di un evento così raro? E come mai si verifica esattamente ogni 221 anni? La ragione risiede nell'affascinante ciclo di vita periodico delle specie di cicala del genere Magicicada, presente in Nord America. Se ne conoscono sette specie: quattro di esse hanno un ciclo di vita di 13 anni, mentre le restanti tre di 17 anni.

Ciò significa che dopo la riproduzione e la schiusa delle uova, le ninfe di Magicicada sono destinate a vivere larghissima parte della propria esistenza (oltre il 99 percento) nel terreno, per poi emergere tutte assieme per accoppiarsi, sulla base di cicli molto lunghi ed estremamente precisi. Una volta in superficie le ninfe abbandonano l'esuvia e si trasformano in splendidi esemplari adulti, il cui unico scopo è quello di trovare un partner e dare vita a una nuova generazione, dando prosecuzione alle cosiddette Brood (covate). Il classico “canto” delle cicale adulte è prodotto dai maschi per attirare le femmine e può essere udito a distanze significative. Come indicato, le Magicicada statunitensi invadono la superficie a cicli di 13 e 17 anni. A causa di questa differenza le Brood non si sovrappongono quasi mai, se non una volta ogni 221 anni, esattamente come accadrà nell'estate del 2024.

Ma perché proprio 13 e 17 anni? Potrebbero sembrare numeri casuali, ma non è affatto così, sebbene il loro ciclo riproduttivo resti uno dei misteri più affascinanti della biologia. Come spiegato da molti esperti, infatti, si tratta di numeri primi e ciò rende molto più complicato per i predatori sincronizzare il proprio ciclo di vita con quello delle cicale. Una mantide o un altro insetto predatore con un ciclo di vita di 2, 4 o 6 anni di vita, non riuscirebbe ad avere esplosioni demografiche “sintonizzate” per profittare al massimo di questa abbondanza di prede. Anche il ciclo di vita estremamente lungo rappresenta un ulteriore ostacolo all'evoluzione di un adattamento specifico nei predatori, in grado di promuovere abbuffate con le numerosissime cicale. “Tredici e 17 anni sono speciali perché sono entrambi numeri primi, il che significa che è davvero difficile per un predatore avere un ciclo che si sincronizzi con loro”, ha affermato la dottoressa Hannah Fry su TikTok . “Inoltre, non si sincronizzano quasi mai tra loro – 13 e 17, quasi non si prendono – a parte ogni 221 anni”, ha evidenziato l'esperta.

A emergere la prossima estate saranno quelle che gli entomologi chiamano Brood XIII (che si manifesta ogni 17 anni) e Brood XIX, che invece appare ogni 13 anni. La prima è nota come covata dell'Illinois settentrionale (e coinvolgerà diversi stati orientali degi USA), la seconda come Great Southern Brood e interesserà il sudest del Paese. Le due covate faranno emergere assieme milioni di animali che renderanno la prossima estate particolarmente “assordante”. Poiché si tratta di un evento davvero eccezionale e straordinario, probabilmente i video delle cicale diventeranno tra i più virali nei prossimi, caldi mesi. E sarà anche un'occasione irripetibile per tutti gli studiosi che si occupano di questi meravigliosi insetti.