Perché l’ossessione della Cina per la disinfezione contro il Covid fa più male che bene Migliaia di lavoratori in tute protettive spruzzano nuvole di disinfettante sulle strade ed edifici dopo i recenti focolai di Covid, mettendo a rischio la salute delle persone.

Lavoratori in tuta protettiva per la disinfezione delle aree comuni di un complesso residenziale locale il 5 marzo 2020 a Pechino, in Cina.

A Shanghai, epicentro del più grande focolaio Covid della Cina, migliaia di lavoratori in tuta protettiva sono stati organizzati in squadre per disinfettare le aree, con particolare attenzione ai luoghi noti per aver ospitato pazienti Covid. La rigorosa strategia zero Covid della politica cinese guida l’ossessione di sanificare tutto, una mossa che il governo considera fondamentale per arginare la diffusione della variante Omicron.

Anche i vigili del fuoco sono stati impiegati per spruzzare disinfettanti sulle strade cittadine, le facciate degli edifici e le panchine dei parchi, ma la pratica spesso di estende a molti altri luoghi. Apparentemente, qualsiasi area esterna può essere presa di mira dai disinfettanti, in una campagna di lunga da data in Cina contro il rischio di trasmissione del virus dalle superfici, un pericolo che gran parte del mondo ha considerato troppo minimo per giustificare tali misure di disinfezione.

In una relazione scientifica dell’anno scorso, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno affermato che ogni contatto con una superficie contaminata da Covid-19 ha meno di 1 possibilità su 10.000 di causare un’infezione. Tale ricerca ha spinto molti Paesi a considerare la disinfezione di massa come un “teatro dell’igiene” e non una misura significativa di prevenzione delle malattie.

“Le autorità sanitarie pubbliche hanno seguito la scienza” secondo Emanuel Goldman, professore di microbiologia presso la Rutgers-New Jersey Medical School. “È altamente improbabile che eventuali casi derivino dal contatto con superfici contaminate. Il virus muore rapidamente all’esterno di una persona infetta e si trasferisce in modo molto inefficiente con le dita – dice alla CNN – . Lavarsi le mani con sapone o salviettine imbevute di alcol è tutto ciò che serve per portare l’incidenza a zero”.

Cina ossessionata dalla disinfezione

In Cina, dove le pratiche rigorose si sono concentrate sull’eliminazione di qualsiasi forma di diffusione del virus, le preoccupazioni per le superfici contaminate risalgono ai primi mesi della pandemia, e si sono intensificate dopo che i funzionari hanno affermato che un focolaio in un mercato a Pechino è probabilmente iniziato la causa dell’infezione di un lavoratore dalla manipolazione di salmone importato congelato e contaminato dal virus.

Anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che è “altamente improbabile” che le persone possano contrarre il Covid-19 tramite alimenti o imballaggi alimentari, le autorità cinesi hanno in numerose occasioni indicato le importazioni della catena del freddo o altre superfici contaminate, come quelle di aerei o persino della posta internazionale, come vettori di malattie. Questo ha portato a una serie di misure in gran parte uniche in Cina, come testare le superfici delle importazioni per tracce di virus e la disinfezione di massa di prodotti congelati dall’estero, mentre alcune città hanno adottato varie misure per disinfettare posta e pacchi internazionali, anche se nazionali. Gli esperti sanitari hanno affermato che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che tali articoli non della catena del freddo possano trasportare il virus.

Potenziale rischio per la salute

In luoghi come Shanghai, dove la città lotta con lockdown di settimane, il dispiegamento di volontari e lavoratori per scopi di disinfezione potrebbe focalizzare l’attenzione sul rischio sbagliato. L’OMS sostiene la disinfezione, come la pulizia di aree, come le maniglie delle porte in luoghi pubblici affollati, ma le sue linee guida affermano che “spruzzare disinfettanti, anche all’aperto, può essere nocivo per la salute delle persone e causare irritazioni o danni agli occhi, alle vie respiratorie o alla pelle”

All'inizio della pandemia, un gruppo di scienziati cinesi ha avvertito in una lettera alla rivista Science che l’uso eccessivo di disinfettanti a base di cloro rischia di inquinare l'acqua e persino di mettere a rischio gli ecosistemi dei laghi e dei fiumi vicini.

Segnali di preoccupazione simili ci sono anche da parte delle autorità di Shanghai. Alla fine del mese scorso, i funzionari cinesi hanno pubblicato raccomandazioni per i residenti su come disinfettare, esortandoli a “non spruzzare disinfettanti direttamente sulle persone”, utilizzare camion e droni per disinfettare le aree esterne. “Queste pratiche sono essenzialmente inefficaci e possono causare rischi per la salute e inquinamento ambientale” ha affermato un funzionario di Shanghai.