Perché il mercoledì è il giorno migliore della settimana per pesarsi, secondo la scienza Il giorno migliore della settimana per pesarsi in modo accurato sembra essere il mercoledì, perché è più probabile che il lunedì mattina si pesi di più e che si raggiunga un peso minimo il venerdì mattina. Quindi a metà settimana, la bilancia dovrebbe indicare il peso più attendibile. Per perdere peso, è però consigliato pesarsi ogni giorno: “Aiuta ad essere consapevoli del legame tra il cibo e il proprio peso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Controllare il proprio peso il mercoledì è associato a una maggiore probabilità di avere una misura accurata / Photocredit: iStock

Il giorno migliore della settimana per pesarsi sembra essere il mercoledì, in quanto ci sarebbe una maggiore probabilità che la bilancia indichi un peso più attendibile. Non certo perché la nostra bilancia, digitale o meccanica che sia, abbia voglia di segnare il peso giusto solo il mercoledì, ma perché il nostro peso generalmente aumenta durante il fine settimana e diminuisce nel corso dei giorni feriali.

Il motivo di questo andamento del peso è determinato dalle abitudini e dallo stile di vita, che per la maggior parte delle persone è dettato dai ritmi della settimana lavorativa e dal relax del weekend. Lo ha chiarito uno studio della Cornell University di Ithaca, condotto nello stato di New York e pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Facts, durante il quale i ricercatori hanno registrato e analizzato, per circa un anno, le fluttuazioni giornaliere in termini di chilogrammi di 80 adulti normopeso (BMI 20,0-33,5 kg/m2) di età compresa tra i 25 e 62 anni.

Tuttavia, per un corretto controllo del peso e, soprattutto, nel caso sia necessario perdere qualche chilo, i ricercatori suggeriscono di pesarsi comunque tutti i giorni, perché il feedback visivo del proprio peso corporeo fornito dalla bilancia “aiuta ad essere consapevoli del legame tra il cibo e il proprio peso” come dimostrato in un secondo studio pubblicato sul Journal of Obesity.

Il mercoledì è il giorno migliore per pesarsi: lo studio della Cornell University

Il giorno migliore per pesarsi è il mercoledì perché, di solito, pesiamo di più la domenica sera e, impegnati dal lavoro e altre responsabilità, pesiamo di meno il venerdì mattina: pesarsi a metà settimana garantirebbe quindi una misura più accurata nella maggior parte dei casi, cioè quando le abitudini di vita portano ad avere una settimana lavorativa intensa, un’attività fisica concentrata nei giorni feriali e qualche sgarro di troppo durante il weekend libero.

Questo stile di vita può determinare una fluttuazione di peso nel corso della settimana, con peso maggiore all'inizio della settimana (domenica e lunedì) e peso decrescente durante la settimana. In genere, osservano gli studiosi della Cornell University, l’aumento di peso inizia il sabato, mentre il calo parte dal martedì.

Pertanto, hanno indicato gli studiosi, le variazioni di peso tra i fine settimana e i giorni feriali “dovrebbero essere considerate normali anziché segnali di aumento di peso”. E però anche vero che le abitudini a lungo termine possono fare la differenza rispetto agli eccessi a breve termine, per cui le persone che compensano di più gli eccessi, praticando attività fisica regolare, hanno maggiori probabilità di perdere peso o mantenere il peso nel tempo.

Pesarsi tutti i giorni è la strategia migliore per controllare e perdere il peso

Pesarsi solo il mercoledì non è però una strategia adatta al mantenimento del peso, e non lo è neppure quando si tratta di perdere i chili di troppo.

È invece raccomandato pesarsi tutti i giorni, preferibilmente al mattino, come mostrato in un secondo studio, durato due anni, in cui i ricercatori hanno dimostrato che salire quotidianamente sulla bilancia è un approccio che può favorire la corretta gestione del peso: quando si tratta poi di dimagrire, pesarsi tutti i giorni può promuovere la perdita di qualche chilo di troppo.

Questo effetto sarebbe determinato da una migliore consapevolezza del legame tra il cibo e il proprio peso, con “una differenza significativa nella perdita di kg nel corso del primo anno” e un migliore controllo del peso durante il secondo anno. “L’auto-pesatura giornaliera e il feedback visivo facilitano la perdita di una piccola quantità di peso e il mantenimento di questa perdita – hanno osservato gli studiosi – .Anche una perdita di peso pari al 5% è clinicamente significativa”.

Il momento migliore della giornata per pesarsi

Ancora più importante, quando si tratta di pesarsi, che lo si faccia settimanalmente oppure quotidianamente, è il momento della giornata in cui saliamo sulla bilancia. La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che è meglio pesarsi al mattino, prima di fare colazione e dopo essere andati in bagno: in questo modo è anche più probabile che pesarsi diventi un’abitudine.

Pesarsi al mattino aiuta soprattutto a tenere sotto controllo gli incrementi che si verificano con l’avanzare dell’età, che possono essere più difficili da controllare. Per ottenere letture più precise sulla bilancia, possono essere utili questi suggerimenti:

Pesarsi sempre alla stessa ora del giorno , preferibilmente al mattino e a stomaco vuoto;

, preferibilmente al mattino e a stomaco vuoto; Quando ci si pesa, è importante indossare il minor numero di vestiti possibile ;

; Attenzione a posizionare la bilancia su una superficie dura e piana;

su una superficie dura e piana; Restare fermi per qualche istante, a piedi nudi, con il peso distribuito uniformemente su entrambi i piedi.