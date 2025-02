video suggerito

C'è un momento della giornata in cui siamo più felici: come il benessere varia in base all'orario I livelli di benessere mentale possono subire oscillazioni durante il giorno in base a diversi fattori. Un nuovo studio ha provato a capire se esiste un collegamento tra il momento della giornata e il nostro umore, compresa la presenza di eventuali sintomi depressivi o ansia.

Il nostro benessere mentale è influenzato da molti fattori esterni, ma mentre per alcuni, come il meteo, il legame è ormai certo, per altri il discorso è più complesso. Ad esempio, in passato diversi studi hanno ipotizzato che il momento della giornata potesse in qualche modo influenzare l'umore e, più in generale i livelli di benessere mentale, ma non era ancora stato condotto uno studio strutturato sull'argomento.

L'University College London (UCL) ha tentato di colmare questo vuoto con il più ampio studio mai condotto sul legame tra salute mentale, felicità e momento della giornata. Secondo quanto è emerso dalle domande effettuate su una platea di oltre 50.000 persone per un periodo maggiore a due anni, sembrerebbe che al mattino le persone tendano ad approcciarsi alla vita in modo più positivo e fiducioso. Tuttavia, i livelli di benessere mentale raggiungerebbero i valori minimi intorno alla mezzanotte.

Come cambia il benessere mentale durante il giorno

L'obiettivo dei ricercatori era capire se il momento del giorno corrispondesse a variazioni della salute mentale, rispetto ad esempio alla presenza di sintomi depressivi o ansia, alla sensazione di felicità, al grado di soddisfazione della propria vita o al senso di solitudine. Per trovare una risposta, i ricercatori hanno studiato le informazioni sul benessere mentale di 49.218 persone, monitorate da marzo 2020 a fino a marzo 2022, attingendo i dati da un precedente studio sociale dell'università inglese (UCL COVID-19).

Ne è emerso un trend che sembrava ripresentarsi per la maggior parte dei partecipanti, secondo cui generalmente le persone si sentono più felici e soddisfatti al mattino, appena svegli, mentre a fine giornata sono in media più depresse, ansiose e sfiducia. In una parola: meno felici. Sebbene siano necessari altri studi di conferma, in quanto, trattandosi di risposte autoriferite, potrebbero essere state influenzate da altri fattori, la differenza tra i livelli di benessere mentale al mattino e quelli registrati di notte sembra piuttosto generalizzata.

Anche i giorni della settimana potrebbero avere un ruolo

Più difficile, invece, si è rivelato stabilire in modo certo il possibile ruolo del giorno della settimana, tuttavia sembra che le persone tendono a sentirsi meglio, più felici e soddisfatti, il lunedì, il martedì e il venerdì, mentre la domenica sembrerebbe il momento della settimana in cui le persone in media raggiungo i livelli più bassi di felicità e benessere mentale.

Per quanto riguarda le possibili cause, trattandosi di uno studio di tipo osservazionale, i ricercatori non disponevano dei dati necessari per formulare una spiegazione, ma ipotizzano che queste variazioni giornaliere nei livelli di felicità e di benessere mentale potrebbero avere anche un'origine biologica, dovuta ai cambiamenti che durante il giorno subiscono gli ormoni. Ma parliamo comunque di un'ipotesi e non di un dato certo.