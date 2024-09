video suggerito

Perché i ranger dello Yellowstone hanno raccomandato ai visitatori di stare lontani dai cervi Il National Park Service (NPS) ha appena diramato un avviso per i visitatori del parco nazionale di Yellowstone, nel quale si raccomanda di tenersi lontani dai maschi cervo canadese o wapiti. La distanza di sicurezza va ovviamente mantenuta sempre, ma in questo momento i ranger sottolineano che serve un’attenzione ancora maggiore. Ecco cosa sta succedendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

State attenti, state lontani, state al sicuro! È una delle frasi chiave di un nuovo comunicato diramato dal National Park Service (NPS) per i visitatori del celebre parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti, il più antico del mondo. L'annuncio non si riferisce al potenziale pericolo derivato dall'incontro ravvicinato con orsi grizzly, lupi o altri possibili predatori, ma a quello con i “placidi” wapiti, i cervi canadesi (Cervus canadensis). Più nello specifico, si parla dei bull elk, i grandi maschi dotati di possenti palchi.

Il motivo per cui questo comunicato è stato diramato proprio adesso risiede nel fatto che è appena iniziata la stagione degli amori, quella del bramito, che sta per cominciare anche in Italia per il cervo nobile, cervo rosso o cervo europeo (Cervus elaphus). Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise già si sentono i primi possenti richiami di maschi solitari che si mettono in mostra per le femmine. Ma torniamo ai cervi canadesi. I ranger dello Yellowstone hanno lanciato questa allerta perché le persone per scattare fotografie con un telefono – o peggio, provare stupidamente ad accarezzare gli animali – si avvicinano imprudentemente. I cervi in altri periodi dell'anno potrebbero reagire semplicemente ritraendosi e allontanandosi, ma durante la stagione degli amori il discorso è molto diverso.

Un cervo nobile che bramisce. Credit: Andrea Centini

Queste possenti creature, che possono arrivare a 1,5 metri di altezza al garrese per un peso di centinaia di chilogrammi, in questo periodo dell'anno sono un fascio di muscoli in piena tempesta ormonale. I maschi diventano molto aggressivi perché la competizione per gli harem delle femmine è serratissima. Possono passare giorni senza mai riposare davvero e mangiare, controllando le femmine e scontrandosi in durissime tenzoni con i rivali. La significativa stanchezza e lo stress accumulati li rendono inoltre prede più facili per i carnivori, che attendono ai margini il momento propizio per aggredire gli sconfitti e gli esausti. Così i cervi sono doppiamente attenti e propri a partire alla carica contro qualunque intruso indesiderato nel territorio che pattugliano. I loro palchi – non corna, sono un'altra cosa dal punto di vista zoologico – sono enormi, appuntiti e in grado di uccidere rapidamente una persona. Nello Yellowstone in questo momento ci sono sei o sette mandrie in tutto per un totale stimato di 10.000 – 20.000 esemplari.

Il National Park Service sottolinea che i maschi di wapiti sono imprevedibili e molto più aggressivi in questo periodo dell'anno, per questo diverse persone sono rimaste ferite gravemente. “I wapiti corrono velocemente e possono cambiare direzione senza preavviso. Gli attacchi possono essere imprevedibili e non provocati. Sii responsabile della tua sicurezza”, si specifica nel comunicato. La raccomandazione è quella di mantenere una distanza dagli animali di almeno 23 metri, “pari alla lunghezza di due autobus di grandi dimensioni”. Se si avvicinano il consiglio è quello di allontanarsi immediatamente, inoltre vanno sempre controllati gli angoli ciechi: cogliere di sorpresa un grosso wapiti potrebbe portarlo a reagire istintivamente e ad attaccare. In caso di carica si raccomanda di chiudersi in veicoli o nascondersi dietro barriere alte e robuste, e chiaramente di scappare se non ci sono ripari. I ranger hanno condiviso anche un video in cui mostrano il comportamento totalmente inappropriato di un "fotografo".

Chiaramente il consiglio di non disturbare la fauna selvatica vale sempre e comunque, per qualunque specie, non solo per la nostra incolumità e quella degli animali, ma anche per il doveroso rispetto che si deve avere per la natura e gli equilibri che la sostengono. Ma un comunicato del genere durante la stagione degli amori è considerato doveroso perché in altri periodi dell'anno questi animali potrebbero apparire molto più mansueti e “avvicinabili” (anche nel totale rispetto delle distanza di sicurezza), facendo abbassare la guardia alle persone e aumentando il rischio di incidenti.