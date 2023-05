Perché è pericoloso maneggiare il cellulare in carica mentre si fa il bagno Il pericolo principale deriva dalla presenza di acqua ed elettricità, un binomio che implica il rischio di rimanere folgorati.

A cura di Valeria Aiello

Portare con sé il proprio smartphone quando si va in bagno è un’abitudine sempre più diffusa, soprattutto tra i Millennials e Generazione Z. Eppure, l’uso del cellulare in bagno nasconde diverse insidie, dovute non solo al fatto che non è proprio igienico, ma soprattutto in relazione ai pericoli che, in diverse circostanze, corriamo quando lo utilizziamo in presenza di acqua. Metterlo in carica, appoggiandolo ad esempio sul bordo del lavandino o di una vasca, rappresenta il pericolo principale, in quanto il binomio acqua ed elettricità rischia di farci morire folgorati.

I rischi di ricaricare il cellulare in bagno

Probabilmente tutti siamo consapevoli della necessità di dover prestare particolare attenzione quando utilizziamo apparecchi elettrici in bagno, come asciugacapelli, rasoi ed epilatori. Il cellulare in carica non fa eccezione, ma rischiamo di dimenticarcelo in fretta, magari per rispondere al telefono o alle notifiche di qualche app. Anche il fatto di poggiarlo sul bordo del lavandino o di una vasca piena d’acqua quando è attaccato al caricabatterie nella presa di corrente, rende il telefono pericoloso come gli altri apparecchi elettrici che usiamo di consueto, semplicemente perché se accidentalmente cade in acqua, oppure lo maneggiamo con le mani bagnate, rischiamo che una quantità importante di corrente elettrica fluisca dall’apparecchio alla terra passando attraverso di noi.

Ancora più importante è non utilizzare alcun dispositivo mentre si fa il bagno. Tutti gli apparecchi con la spina nella presa di corrente, cellulare incluso, devono essere spostati lontano da vasche e docce prima di aprire l’acqua e non devono assolutamente entrare in contatto con l’acqua. Al contrario, rischiamo di trovarci in situazioni particolarmente pericolose, proprio perché i dispositivi non sono adeguatamente isolati dall'acqua. E allo stesso tempo, a causa della presenza stessa dell'acqua, il corpo è ben collegato alla terra.

Questo è un consiglio da tenere in grande considerazione, anche e soprattutto nel caso di cavi elettrici deteriorati o parzialmente scoperti, oppure di prese elettriche mal posizionate: sottovalutare questi aspetti può avere un costo altissimo. La 16enne di Montefalcione (Avellino), Mariantonietta Cutillo, sarebbe morta proprio in circostanze simili, folgorata nella vasca da bagno mentre teneva tra le mani il suo cellulare sotto carica.

Una tragica fatalità che negli ultimi anni si è più volte verificata, non solo in Italia, di cui si sta parlando nella speranza di prevenire incidenti simili in futuro: per quanto sia affascinante essere sempre connessi, la cosa più sicura è non portare il telefono al bagno, in modo da evitare del tutto la tentazione di utilizzarlo.