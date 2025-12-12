Perché ci svegliamo pochi minuti prima della sveglia: la risposta è nel nostro cervello

Spesso anticipare la sveglia è il segnale di un sonno di qualità e di un orologio biologico funzionante: si tratta di un meccanismo molto complesso e sensibile agli stimoli esterni.

È successo praticamente a tutti almeno una volta nella vita, anzi è probabile che molte persone lo abbiano sperimentato anche per periodi prolungati della loro vita. Aprire gli occhi prima che suoni la sveglia è infatti un comportamento più comune di quanto si potrebbe pensare. Non solo, è spesso anche un segnale positivo che indica un sonno di qualità.

Come spiegano alcune ricercatrici della University of the Sunshine Coast, in Australia, il momento in cui ci svegliamo naturalmente, prima quindi della sveglia, dipende da una serie di meccanismi fisiologici che insieme svolgono un ruolo molto importante per la nostra salute: regolano il nostro orologio biologico e lo adeguano al nostro ritmo circadiano, ovvero il ciclo di 24 ore segnato dall'alternanza tra sonno e veglia, che non a caso segue il passaggio dal buio della notte alla luce del giorno.

Come funziona il nostro orologio biologico

Il nostro orologio biologico è infatti molto sensibile, ma anche molto ricettivo rispetto agli stimoli esterni. Tutto parte da un piccolo gruppo di neuroni che si concentrano in una regione nella profondità del nostro cervello, nell'ipotalamo. Questa è nota come nucleo soprachiasmatico ed è spesso chiamata anche "orologio principale" del corpo. Come spiega la Fondazione Veronesi, è stato dimostrato che "se questa zona è danneggiata, si osserva una perdita dei ritmi circadiani".

Sono infatti questi neuroni a seguire lo scorrere del tempo e sincronizzare le funzioni biologiche, come la fame, il sonno, la temperatura corporea con il ritmo circadiano e quindi con la vita esterna. Ogni individuo ha il suo orologio interno: ecco perché alcune persone tendono a svegliarsi prima e addormentarsi presto e altre a fare il contrario.

Per aiutare il nostro corpo a seguire il nostro ritmo circadiano, l'orologio biologico attiva diversi meccanismi, come il rilascio di ormoni. È questo il caso del cortisolo – anche noto come ormone dello stress – che la mattina viene prodotto in quantità maggiori per farci sentire più energici.

Perché anticipiamo la sveglia

Nelle persone che hanno una vita molto regolare, ad esempio che vanno a letto e si svegliano sempre alla stessa ora, mangiano e fanno sport più o meno agli stessi orari della giornata, l'orologio biologico interno tende a imparare i vari appuntamenti della giornata e si regolarizza in base a questi. Così in una persona che si sveglia sempre alla stessa ora, quando sta per suonare la sveglia l'orologio biologico "lo sa" quindi attiva tutti quei meccanismi che servono a svegliarci, come il rilascio del cortisolo.

Quando è un segnale negativo

Secondo questa spiegazione quindi svegliarsi qualche minuto prima della sveglia è un buon segnale, significa che il nostro orologio biologico non perde un colpo. Ma attenzione, non sempre questo è vero. È molto importante infatti notare come ci si sente al mattino: se siamo riposati ed energici, allora questa è la conferma che il nostro orologio biologico segue ormai le nostre abitudini.

Più complesso è il discorso quando invece ci si sente stanchi e assonnati anche durante il giorno. Questo potrebbe essere – spiegano le esperte – il segnale che la qualità del nostro sonno non è molto buona. Le cause possono essere diverse: l'ansia, lo stress, un'alimentazione poco equilibrata, oppure la presenza di un disturbo del sonno può influenzare la qualità del nostro sonno.

Per questo motivo, se si avverte difficoltà a dormire o una perenne sensazione di stanchezza o sonnolenza durante il giorno, è molto importante rivolgersi al proprio medico. Avere un sonno di qualità è infatti fondamentale per il nostro benessere, ma anche per la nostra salute sul lungo periodo.