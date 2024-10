video suggerito

Perché alcune persone hanno cominciato a mettere delle ciotole di sale vicino alle finestre Il trucco della ciotola il sale vicino alla finestra sfrutterebbe la capacità del sale da cucina (NaCl) di assorbire l’umidità dall’aria, per ridurre la formazione della condensa: ma è funziona davvero? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ciotola di sale vicino alla finestra può davvero ridurre l'umidità dell'aria ed evitare la formazione di condensa e muffe?

In tanti, negli ultimi giorni, hanno notato che alcune persone stanno cominciando a mettere delle ciotole di sale vicino alle finestre, nel tentativo di evitare la formazione di condensa e muffe. Ma funziona davvero? Quando si tratta di rimedi casalinghi, i consigli della nonna che girano sui social possono rivelarsi soluzioni più o meno efficaci nelle situazioni più disparate: dal più classico canarino per digerire, allo spicchio d’aglio per combattere qualsiasi tipo di infezione, fino ai segreti di cucina e ai ritrovati di bellezza.

Non fanno eccezione i trucchi per avere una casa sempre pulita ed ordinata, inclusi quelli per eliminare l’umidità: tra questi, c’è appunto il metodo della ciotola di sale, per prevenire la condensa che si crea sui vetri e le superfici fredde e che può portare alla formazione di muffe. “Il sale – dice chi sostiene il metodo – ha la capacità di assorbire naturalmente l’umidità dall’aria e, sostanzialmente, la asciuga, in modo che quando entra in contatto con il vetro si formano meno goccioline di condensa”.

Il trucco sfrutterebbe quindi la capacità del sale da cucina (NaCl) di assorbire l’umidità presente nell’aria (igroscopicità). “Basta riempire una ciotola bassa o un piccolo barattolo con un po’ di sale, che può essere sale da cucina fino o sale grosso – suggerisce Andy Ellis, un esperto di casa e giardino della rivista Posh Living – . La quantità di sale da usare varia a seconda delle dimensioni della finestra dove verrà posizionata la ciotola: in generale, più grande è la finestra, maggiore è la quantità di sale necessaria, anche se di solito una piccola ciotola dovrebbe bastare”.

Leggi anche Acqua del condizionatore, come si può usare e perché non va bevuta

Una ciotola di sale vicino la finestra può davvero rimuovere l’umidità dall’aria?

Il metodo della ciotola di sale vicino alla finestra, per quanto davvero semplice e poco oneroso, può non avere un grande effetto, soprattutto se paragonato ad altre tecniche che permettono di prevenire la formazione della condensa. Questo perché il sale da cucina inizia ad assorbire vapore acqueo solo in presenza di un’umidità dell’aria decisamente elevata.

“Fino al 74% di umidità relativa e 20 °C, il sale non assorbe quantità apprezzabili di vapore acqueo – evidenziano i tedeschi del TIS, il servizio informazioni sui trasporti, nel precisare le condizioni di movimentazione dei carichi di sale – . Il contenuto critico di acqua del cloruro di sodio (NaCl) è dello 0,5% al 74% di umidità relativa, che è il punto di umidità di flusso in cui il sale inizia ad assorbire facilmente vapore acqueo e aumenta in modo tale che, al 75 percento di umidità relativa, il sale si dissolve”.

In altre parole, affinché il sale da cucina riduca la formazione della condensa, il tasso di umidità in casa deve essere decisamente alto, nettamente superiore a quello che normalmente si trova in casa, inferiore al 70 percento e, di solito, compreso tra il 30 e il 60 percento. Alcune stanze, come il bagno e la cucina, possono avere raggiungere un livello di umidità più elevato, per cui il sale potrebbe migliorare un po’ la situazione, ma senza affrontare efficacemente il problema.

Se invece vogliamo davvero ridurre l’umidità in casa, è fondamentale la ventilazione: aprire le finestre, senza necessariamente spalancarle, può far uscire l’aria più umida, soprattutto dopo la doccia o dopo aver cucinato, per eliminare tutto il vapore generato ed evitare la formazione della condensa. Chiaramente, il metodo più efficace per rimuovere l’umidità dall’aria è usare un sistema di deumidificazione che, soprattutto se si vive in zone molto umide, dove è un valido aiuto per tenere sotto controllo i livelli di umidità in casa.