Per la prima volta testato il leggendario motore a razzo a detonazione rotante: il video del lancio La startup statunitense Venus Aerospace ha testato con successo un motore a razzo a detonazione rotante (RDRE). Si tratta di un avveniristico sistema di propulsione teorizzato da oltre mezzo secolo che può rivoluzionare le missioni spaziali, l'aeronautica civile e la difesa.

A cura di Andrea Centini

Il pionieristico lancio del razzo con motore RDRE. Credit: Venus Aerospace

Negli Stati Uniti è stato testato con successo un motore leggendario che potrebbe rivoluzionare le missioni aerospaziali, così come l'aeronautica civile e la difesa. Per la prima volta, infatti, è stato lanciato un razzo equipaggiato con un motore a razzo a detonazione rotante (RDRE), in grado di spingere un velivolo a velocità diverse volte superiori a quella del suono decollando da una pista convenzionale. Un risultato simile può avere molteplici vantaggi, non solo dal punto di vista squisitamente prestazionale, ma anche dell'efficienza e dell'impatto ambientale, considerando la maggiore spinta ottenuta ma con meno carburante. Per rendere l'idea, basti immaginare un aereo di linea equipaggiato con un simile motore in grado di compiere la medesima tratta di un velivolo tradizionale ma in meno tempo e con un consumo ridotto di propellente.

Abbiamo usato l'aggettivo leggendario non a caso; il motore a razzo a detonazione rotante (RDRE) è infatti un sogno inseguito da circa mezzo secolo dagli ingegneri aerospaziali di mezzo mondo. Sulla carta è stato presentato più volte e con diverse evoluzioni, ma questa è stata la prima volta che un'azienda è riuscita a lanciare un velivolo equipaggiato con un vero RDRE, dotato di un sistema perfettamente funzionante. Il merito è stato degli specialisti di Venus Aerospace, una startup statunitense con sede a Houston che è stata fondata proprio per rivoluzionare il volo ad alta velocità, trasformando in realtà idee e concetti ritenuti sino ad oggi sin troppo avveniristici. La dimostrazione del volo è avvenuta presso lo Spaceport America nel New Mexico giovedì 15 maggio, dopo una notte turbolenta caratterizzata da fortissimi venti. Nel video sottostante, che mostra il successo dell'operazione, si vede una sorta di missile decollare da una grande rampa verticale dall'aspetto futuristico. Dopo un paio di sbuffate di fumo, il razzo si accende e parte generando un caratteristico frastuono. “Al primo tentativo di volo, l'RDRE di Venus è stato lanciato e ha fatto volare il suo motore con successo, convalidando le prestazioni e l'integrità del sistema in condizioni di volo”, ha spiegato Venus Aerospace in un comunicato stampa.

Ma perché questo motore è così rivoluzionario? La differenza fondamentale con un normale a motore a razzo, come quelli installati sui jet di linea, risiede nel fatto che si tratta di un motore che si basa su una combustione supersonica, i cui effetti esplosivi si propagano a una velocità superiore a quella del suono, generando un onda d'urto che dà più spinta al velivolo da lanciare. La deflagrazione dei comuni motori a razzo si basa invece su una combustione subsonica, cioè a velocità inferiori, con un aumento di pressione e temperatura più graduali e meno dirompenti. Ricordiamo che la velocità del suono, ovvero MACH1, è pari a 1.235,16 km/h – o 343,1 metri al secondo – nell'aria a una temperatura di 20 °C. Un motore RDRE è in grado di spingere un potenziale aereo oltre MACH 4 e 5 con decollo da una pista convenzionale. Siamo innanzi a una sorta di Sacro Graal dell'aviazione, ora che è stato dimostrato che il propulsore funziona, anche se il razzo non è stato effettivamente lanciato a velocità supersoniche (è stata solo una prova per dimostrare che il sistema è perfettamente funzionante ed efficiente).

“Questo è il momento per cui lavoriamo da cinque anni”, ha affermato Sassie Duggleby, amministratrice delegata e co-fondatrice di Venus Aerospace. “Abbiamo dimostrato che questa tecnologia funziona, non solo nelle simulazioni o in laboratorio, ma anche in volo. Con questo traguardo, siamo un passo più vicini a rendere il volo ad alta velocità accessibile, conveniente e sostenibile”, ha chiosato la dirigente. “La detonazione rotante è stata un miglioramento delle prestazioni a lungo ricercato. L'RDRE di Venus ha risolto gli ultimi ma critici passaggi per sfruttare i vantaggi teorici della combustione a pressione aumentata”, ha dichiarato il cofondatore e responsabile della tecnologia Andrew Duggleby. “Abbiamo costruito un motore che non solo funziona, ma funziona in modo affidabile ed efficiente, ed è questo che lo rende scalabile. Questa è la base di cui abbiamo bisogno che, combinata con uno statoreattore, completa il sistema dal decollo al volo ipersonico prolungato”, ha chiosato, aggiungendo che il risultato è stato raggiunto in condizioni di volo reali e non in laboratorio.

Il primo ambizioso obiettivo di Venus Aerospace grazie a questo motore è sviluppare lo Stargazer M4, un aereo di linea in grado di superare di quattro volte la velocità del suono (MACH 4).