Nato il primo bambino con Fertilo, tecnica alternativa alla fecondazione in vitro: come funziona Gli scienziati della società biotecnologica Gameto hanno annunciato la nascita del primo bambino dato alla luce grazie a Fertilo, una tecnica di procreazione assistita alternativa alla tradizionale fecondazione in vitro. Perché per alcuni esperti è una "pietra miliare" della medicina riproduttiva: quali sono i vantaggi e come funziona.

A cura di Andrea Centini

Il primo bambino al mondo nato con la tecnica Fertilo. Credit: Gameto

A Lima, in Perù, è nato il primo bambino con un'innovativa tecnica di procreazione assistita chiamata Fertilo. Messa a punto dalla società di biotecnologie “Gameto” guidata da scienziate donne, è progettata per ridurre al minimo i rischi e i disagi legati alle tradizionali procedure di fecondazione in vitro, basate su una intensa e prolungata stimolazione ovarica con ormoni – fino a un paio di settimane – al fine di ottenere la maturazione degli ovociti. Con la tecnica Fertilo la maturazione avviene in ambiente controllato di laboratorio grazie a speciali cellule ingegnerizzate, ottenute cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), che sono in grado di trasformarsi in qualunque cellula dell'organismo). Pertanto sono sufficienti soltanto solo tre giorni di trattamento ormonale al posto dei 10 – 14 della normale fecondazione in vitro, l'80 percento del tempo in meno.

La tecnica Fertilo riduce i rischi per la salute

La ridotta esposizione alla terapia ormonale abbatte in modo significativo il rischio di Sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS), una condizione in cui le ovaie si gonfiano e diventano dolenti a causa dell'eccessiva esposizione agli ormoni e alla maturazione accelerata di troppi ovuli. Nei casi più severi, oltre a sintomi come nausea, vomito e dispnea (difficoltà respiratorie), può verificarsi un accumulo di liquido all'interno della cavità addominale e toracica, costringendo le pazienti a correre in ospedale per cercare assistenza sanitaria. Spesso devono interrompere la procedura di fecondazione assistita. Fertilo, come indicato, abbatte questi rischi perché utilizza ovuli immaturi fatti crescere e maturare assieme a cellule di supporto ovariche (OSC) giovani e ingegnerizzate dai ricercatori di Gameto. Ciò, come indicato, si traduce in soli tre giorni di terapia ormonale.

Ecografia del bambino nato con Fertilo. Credit: Gameto

Dopo anni di sperimentazione, ora è stato dimostrato che la tecnica di Gameto è efficace e in grado di innescare una gravidanza regolare, con la nascita di un bambino perfettamente sano. “Siamo lieti di celebrare la prima nascita al mondo concepita con Fertilo”, ha dichiarato in un comunicato stampa la dottoressa Dina Radenkovic, co-fondatrice e amministratrice delegata dell'azienda biotecnologica. “Superando le principali sfide della fecondazione in vitro convenzionale, come lunghi cicli di trattamento, effetti collaterali significativi e stress emotivo e fisico, Fertilo offre una soluzione potenzialmente più rapida, sicura e accessibile per le famiglie. Questa pietra miliare segna una svolta nella salute riproduttiva e mette in luce la prima applicazione della tecnologia iPSC nella fecondazione in vitro e l'immenso potenziale della nostra tecnologia”, ha aggiunto la scienziata.

Oltre alla riduzione delle iniezioni e dunque dell'esposizione ormonale, con tutti i benefici che ciò comporta, Fertilo ha un altro vantaggio significativo: il “prelievo più delicato e meno invasivo” degli ovociti, come spiegato dalla madre del bambino, nato presso la clinica Santa Isabel della capitale peruviana. Il prelievo degli ovociti può essere un'altra fase molto delicata e traumatica della fecondazione in vitro; può infatti sfociare (anche se raramente) in infezioni, sanguinamenti e altre complicanze nella regione addominale. Il fatto di poter attenuare tutti i rischi associati alle procedure standard, riducendo al contempo le tempistiche di tali interventi, è un indubbio ed enorme vantaggio di Fertilo, che al momento è stato approvato in alcuni Paesi (oltre al Perù anche Messico, Paraguay, Giappone e Australia). Negli USA la sperimentazione è arrivata alla Fase 3 e dovrebbe ottenere il via libera dalla FDA. L'agenzia regolatoria appena designato “Terapia Innovativa” un farmaco sperimentale in grado di eliminare il cancro al colon retto nel 100 percento dei pazienti trattati e approvato la Tirzepatide (un farmaco che fa perdere tanto peso) contro l'apnea notturna ostruttiva.

Nel frattempo gli scienziati esultano per il risultato raggiunto nel Paese sudamericano. “Questa svolta rappresenta una pietra miliare storica nella medicina riproduttiva. La capacità di far maturare gli ovuli al di fuori del corpo con un intervento ormonale minimo riduce significativamente i rischi come la sindrome da iperstimolazione ovarica e allevia gli effetti collaterali causati da dosi elevate di ormoni”, ha dichiarato il dottor Luis Guzmán di Pranor Labs & Science, supervisore della ricerca. “Fertilo è un importante progresso per le donne che non possono tollerare o non vogliono sottoporsi al peso del tradizionale protocollo di fecondazione in vitro, portando speranza e nuove possibilità a una popolazione di pazienti più ampia”, ha chiosato l'esperto. L'obiettivo di Gameto è rendere questa procedura più “conveniente, accessibile e sicura” a tutte le persone che hanno difficoltà ad avere figli e vogliono rivolgersi a una tecnica di procreazione assistita.