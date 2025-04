video suggerito

Misterioso ammasso di gas vicino alla Via Lattea: potrebbe essere una galassia di materia oscura Un denso ammasso di gas (AC G185.0-11.5) rilevato nelle vicinanze della Via Lattea sembra non essere una semplice nube: secondo gli astronomi cinesi sarebbe una piccola galassia composta principalmente da materia oscura.

A cura di Valeria Aiello

Un denso ammasso di gas, rilevato nelle vicinanze della via Lattea, potrebbe essere una piccola galassia oscura, un sistema privo di stelle, composto principalmente da materia oscura: questa galassia oscura, denominata AC G185.0-11.5, fa parte del più ampio complesso AC-I, noto agli astronomi già dagli Anni 60, che si ritiene sia una nube ad alta velocità (HVC), un tipo di nubi di idrogeno in rapido movimento.

Nuove osservazioni ad alta risoluzione hanno tuttavia rivelato che l’ammasso AC G185.0-11.5 all’interno del complesso AC-I potrebbe non essere affatto una nube, ma mostra caratteristiche che sono più in linea con quelle di una galassia a disco rotante ma senza stelle visibili, dunque di una galassia oscura. I risultati di queste nuove osservazioni sono state pubblicate in un nuovo studio su Science Advance.

La possibile galassia di materia oscura nei pressi della Via Lattea

L’ammasso AC G185.0-11.5 rilevato nelle vicinanze della Via Lattea sembra non essere una normale nube di gas, ma sarebbe una galassia oscura, un sistema composto principalmente da materia oscura. Secondo gli astronomi dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino che hanno esaminato questo ammasso, AC G185.0-11.5 conterrebbe 21 volte più materia oscura della materia ordinaria.

A suggerire che AC G185.0-11.5 è una galassia è poi stato il moto rotatorio osservato nel gas di AC G185.0-11.5, che ha portato gli studiosi a ritenere che possa trattarsi di una galassia a disco, piuttosto che un ammasso di gas ordinario. “Si tratta della prima scoperta di una potenziale galassia oscura nell’universo vicino” ha affermato Jin-Long Xu, uno degli astronomi dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino che ha studiato l’ammasso AC G185.0-11.5.

I dati, basati sulle informazioni raccolte dallo storico Osservatorio di Arecibo a Porto Rico e dal radiotelescopio FAST di Guizhou, in Cina, hanno inoltre permesso di misurare indirettamente la distanza dell’ammasso, che il team ha stimato in 900.000 anni luce dalla Terra.

Non tutti gli astronomi sono però concordi nel ritenere che AC G185.0-11.5 possa già essere classificata come galassia oscura, sottolineando la necessità di ulteriori studi. Se però AC G185.0-11.5 venisse confermata come galassia oscura, la sua vicinanza alla via Lattea potrebbe rendere questo sistema un laboratorio perfetto per comprendere il ruolo della materia oscura nelle galassie: in altre parole, studiare una galassia oscura potrebbe rivelare più chiaramente il comportamento e la natura di questa misteriosa sostanza, offrendo nuove informazioni per la sua ricerca nella Via Lattea e oltre.