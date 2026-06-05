Microraptor scoperto in Cina: “Dinosauro parente del Velociraptor, divorava uccelli”

In un sito fossilifero in Cina i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di dinosauro, un microraptor parente stretto del famoso Velociraptor. Era un vorace predatore di uccelli.

Illustrazione del microraptor che attacca un uccello preistorico. Credit: illustration by Lewis LaRosa, colorized by Jão Canola.

I ricercatori hanno scoperto una nuova specie di dinosauro in Cina, un microraptor, ovvero un piccolo teropode dromeosauride strettamente imparentato col Velociraptor reso celebre da Jurassic Park e Jurassic World, sebbene quest'ultimo nei film sia stato rappresentato in maniera totalmente sbagliata rispetto a quello realmente esistito. Un dettaglio interessante sulla nuova specie risiede nel fatto che è il primo e unico dinosauro non aviano scoperto nel Bacino di Changma, un sito ricchissimo di fossili nella provincia di Gansu (Cina nord-occidentale) dove sono state trovate centinaia di ossa di uccelli preistorici. Gli uccelli, dal punto di vista evolutivo, sono dinosauri a tutti gli effetti, ma appartengono a un ramo diverso di quello dei dinosauri non aviani, il cui parente condiviso era il celebre Archaeopteryx. La nuova specie, chiamata Jian changmaensis, era sensibilmente più grande degli uccelli con cui ha convissuto nel Cretaceo inferiore (Aptiano); gli esperti ritengono che fosse un predatore attivo di questi animali, come mostrano alcuni curiosi resti fossili trovati nel sito.

A scoprire e descrivere la nuova specie di dinosauro non aviano in Cina è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Museo Geologico del Gansu e della Sezione di Paleontologia dei Vertebrati del Carnegie Museum of Natural History, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di diversi istituti. Fra quelli coinvolti il Museo dell'Università Statale del Nebraska, il Museo di Paleontologia dell'Università della California, l'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e College di Scienze della Vita e Tecnologia dell'Università di Agraria del Gansu, l'Accademia Cinese delle Scienze e altri. I ricercatori, coordinati da Ling-Qi Zhou e Matthew C. Lamanna, hanno recuperato i resti fossili di Jian changmaensis nella Formazione cretacica di Xiagou nel cuore del Bacino di Changma, famoso soprattutto per i fossili dell'uccello preistorico Gansus yumenensis. Un esemplare di questo uccello è noto per la morte atroce cui è andato incontro.

Il fossile della nuova specie di microraptor (da non confondere col genere Microraptor) è tutto fuorché completo, ma con dettagli sufficienti per determinarne diverse caratteristiche. Le uniche ossa fossilizzate rinvenute sono lo scapolocoracoide, l'omero, il radio e l'ulna. In pratica, quelle di un'intera ala. Dalle dimensioni è stato stimato che Jian changmaensis avesse un'apertura alare di 1,2 metri, più o meno come quella di un barbagianni, evidenziano gli esperti.

Le ossa fossili rinvenute del microraptor, con ricostruzione. Credit: Zhou

Tra le caratteristiche peculiari figurano un coracoide piuttosto lungo rispetto all’omero (quasi il 40 percento della lunghezza), la presenza di condili distali dell'omero e un forame molto ben sviluppato sulla superficie del radio. In quanto appartenente al gruppo dei microraptorini, si ritiene che Jian changmaensis fosse fortemente piumato, anche sulle zampe posteriori. Secondo i ricercatori non era in grado di volare, ma di planare come uno scoiattolo volante tra un albero e l'altro. I ricercatori ritengono che i dinosauri abbiano imparato a volare dopo aver padroneggiato l'arte dell'arrampicata e della planata. In sostanza, dopo aver conquistato gli alberi per sfuggire ai predatori carnivori più grandi, si sono adattati ed evoluti per restare in questo ambiente più sicuro, che li ha trasformati negli animali vertebrati di più grande successo. Il nome del genere, Jian, è un omaggio a una creatura mitologica cinese con una sola ala, mentre changmaensis si riferisce al bacino di Changma in cui è stato ritrovato.

Illustrazione del microraptor che attacca un uccello preistorico. Credit: illustration by Lewis LaRosa, colorized by Jão Canola.

È interessante notare che i paleontologi, in questo sito fossilifero, hanno trovato molti resti fossili di uccelli frantumati e appallottolati, non troppo diversi dalle borre rilasciate da alcuni uccelli rapaci strigiformi; sospettavano che vi fosse un predatore più grande a nutrirsi di questi animali. Ora ritengono di aver identificato il responsabile. “Gli scienziati hanno trovato in questo sito questi strani ammassi frammentati di ossa di uccelli, e non sapevamo da cosa fossero composti. Questo nuovo dinosauro microraptor, Jian changmaensis, è la nostra ipotesi più plausibile”, ha spiegato in un comunicato stampa la dottoressa Jingmai O'Connor, coautrice dello studio. “È l'unico dinosauro trovato in questo sito che non fosse un uccello, era un carnivoro, ed era molto più grande di qualsiasi altro ritrovamento effettuato finora”, ha aggiunto l'esperta. “Il nostro team ha recuperato più di cento fossili di uccelli a Changma, ma solo questo singolo esemplare di dinosauro non aviano. Jian fornisce nuove e fondamentali informazioni sulla storia biologica della regione di Changma e sul contesto ecologico degli antenati degli uccelli odierni”, le ha fatto eco il professor Lamanna. I dettagli della ricerca “First non-avian theropod (dromaeosauridae, microraptorinae) from the bird-bearing lower cretaceous xiagou formation of the changma basin, gansu province, northwestern China” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Annals of Carnegie Museum.