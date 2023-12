Mangiano sushi ma si sentono male: più di 240 persone con sospetta infezione da norovirus È accaduto tra il 28 novembre e il 5 dicembre in un ristorante giapponese della Carolina del Nord, Stati Uniti. Finora, le autorità sanitarie hanno confermato tre casi di gastroenterite da norovirus, un patogeno molto contagioso che causa sintomi come diarrea, vomito, mal di stomaco, nausea e febbre.

Centinaia di persone si sono sentite male dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese di Raleigh, in Carolina del Nord (Stati Uniti), probabilmente a causa del norovirus, un patogeno molto contagioso che causa sintomi come diarrea, vomito, crampi addominali, nausea e febbre.

Finora, le autorità sanitarie locali hanno confermato tre casi gastroenterite da norovirus, un’infezione conosciuta anche come “influenza dello stomaco” o “infezione dello stomaco”, che provoca un’infiammazione della mucosa gastrica e intestinale e si trasmette entrando in contatto con una persona infetta, mangiando cibo contaminato o toccando superfici contaminate. “Tutte le persone che si sono ammalate si stanno riprendendo – ha precisato il Dipartimento di Sanità pubblica – . Prima di manifestare i sintomi, erano state tutte al Sushi Nine, un ristorante asiatico di Raleigh, nella contea di Wake”.

“Sfortunatamente, il norovirus può diffondersi molto facilmente, soprattutto durante i mesi invernali, quando le persone si incontrano per riunioni e festeggiamenti che includono la preparazione di molti pasti e catering – ha affermato la direttrice del Dipartimento, Rebecca Kaufman – . Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i clienti che hanno visitato il Sushi Nine, il personale del ristorante e il Dipartimento di Sanità della Carolina del Nord per determinare l’origine e l’entità dell’epidemia”.

Sospetta epidemia norovirus in un ristorante di sushi

La prima segnalazione alle autorità è arrivata venerdì 1° dicembre, da parte di una persona che si era sentita male dopo aver mangiato sushi nel ristorante. Da allora, il Dipartimento di sanità pubblica della contea di Wake ha ricevuto un totale di 241 segnalazioni di parte di persone che avevano frequentato il Sushi Nine tra il 28 novembre e il 5 dicembre.

Norovirus al microscopio elettronico. Credit: NIAID

Di queste 241 persone, 170 sono state contattate dalle autorità sanitarie, che hanno chiesto loro di fornire campioni di feci per testare la positività al virus, come indicato dal Dipartimento in un comunicato. Tuttavia, solo tre persone hanno fornito i campioni, tutti risultati positivi al norovirus. Il Sushi Nine ha chiuso volontariamente per una pulizia profonda il 5 dicembre, riaprendo l’8 dicembre senza che si verificassero nuovi casi.

“La contea di Wake – ha aggiunto l’autorità sanitaria – sta attualmente indagando su tutte le potenziali fonti di esposizione. E finora, l’indagine non ha indicato un singolo tipo di cibo che possa essere l’origine dell’infezione, poiché tutti coloro che hanno riferito di essersi ammalati hanno consumato una varietà di portate dal menu. È normale che le indagini sul norovirus non siano in grado di restringere il campo a una specifica fonte di contaminazione”.

Secondo il gestore del ristorante, Mac Schreiber, il norovirus si sarebbe diffuso da un cliente infetto, e non dal sushi. “Siamo abbastanza sicuri che non fosse il cibo – ha indicato l’uomo – . Abbiamo ragionevole convinzione che un cliente positivo al norovirus abbia cenato al ristorante qualche giorno prima”.

I sintomi dell’infezione da norovirus

Il norovirus è un patogeno molto contagioso ed è la causa più comune della gastroenterite. I sintomi più comuni sono:

Diarrea

Vomito

Crampi addominali

Nausea

Mal di testa

Febbre

Dolori muscolari

Disidratazione

L’infezione da norovirus può essere contratta a qualsiasi età, anche dai bambini, in particolare tra i 6 e i 18 mesi. Il contagio può verificarsi durante tutto l’anno, anche se la maggior parte dei casi viene segnalata da novembre ad aprile. La trasmissione del virus avviene principalmente da persona a persona, per l’esposizione a goccioline respiratorie (droplets) di un soggetto infetto, ma può avvenire anche attraverso il consumo di cibo contaminato o per contatto con oggetti o superfici contaminate e poi toccandosi occhi, naso o bocca con le mani sporche. Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone e pulire frequentemente le superfici.

Il periodo d’incubazione del virus è solitamente di 24-48 ore, mentre sintomi si risolvono spontaneamente nel giro di 1-3 giorni.

Come prevenire l’infezione da norovirus

“Mentre ci avviciniamo alle feste di Natale, durante le quali in molti si incontreranno per feste e si riuniranno in famiglia, è importante prendere le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e i propri cari – evidenziano le autorità – . Per evitare di contrarre o diffondere il norovirus e altri virus simili, è importante lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (almeno per 20 secondi), manipolare e preparare il cibo in modo sicuro, lavando bene frutta e verdura, cucinando accuratamente i cibi e igienizzando regolarmente utensili, piani cucina e altre superfici”.

Le autorità sanitarie invitano coloro ad evitare di preparare o maneggiare il cibo in presenza di sintomi riconducibili all’infezione. “Dovresti attendere almeno due giorni dopo la scomparsa dei sintomi prima di preparare il cibo o fornire assistenza sanitaria ad altri – sottolineano gli esperti – . Occorre inoltre pulire e disinfettare spesso le superfici, soprattutto quando qualcuno è stato malato e anche lavare immediatamente i vestiti o la biancheria se qualcuno si è ammalato”.