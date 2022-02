Mangia avanzi di cibo dal frigo: studente subisce l’amputazione di entrambe le gambe Si tratta del caso di un diciannovenne portato d’urgenza in ospedale dopo un pasto a base di riso, pollo e lo mein avanzati la sera prima da un cena al ristorante.

A cura di Valeria Aiello

Uno studente universitario di 19 anni ha subito l’amputazione di entrambe le gambe dopo aver mangiato un pasto a base di riso, pollo e lo mein avanzati la sera prima da un cena al ristorante. Il caso clinico del giovane, pubblicato lo scorso marzo sul New England Journal of Medicine, è stato recentemente presentato in un video sul canale Youtube “Chubbyemu” gestito dal dottor Bernard Hsu, un tossicologo dell’Università dell’Illinois. Il dottor Hsu, che non ha curato il giovane, ha spiegato che il 19enne è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dopo essersi sentito molto male e poi trasportato al Massachusetts General Hospital poiché soffriva di “shock anafilattico, insufficienza multiorgano, macchie ed eruzioni cutanee che sono rapidamente progredite”.

Dopo aver mangiato gli avanzi, lo studente aveva iniziato a vomitare liquido rosso-marrone e ad accusare un forte dolore addominale, cui sono seguiti brividi, debolezza generalizzata, dolori muscolari in progressivo peggioramento, dolore toracico, mancanza di respiro, mal di testa, rigidità del collo e visione offuscata. Una volta al pronto soccorso, i medici hanno riscontrato pressione alta, un polso di 147 battiti al minuto e frequenza respiratoria di circa 1,5 volte quella normale. “Un’eruzione purpurica reticolare diffusa era presente su viso, torace, addome, schiena, braccia e gambe, risparmiando i palmi delle mani e le piante dei piedi” ha aggiunto Hsu.

Circa due ore dopo, il giovane è stato trasportato in elicottero presso l’unità di terapia intensiva pediatrica del Massachusetts General Hospital, dove gli esami del sangue e delle urine hanno rivelato un’infezione batterica da Neisseria meningitidis, ovvero una meningococemia (infezione del sangue da batteri meningococchi). L’infezione aveva causato una diffusa coagulazione del sangue, con insufficienza renale, polmonare e cardiaca in appena 24 ore dal consumo degli avanzi, complicata da necrosi cutanee dovute alla porpora fulminante, una rara e gravissima malattia trombotica associata alla setticemia meningococcica.

Nonostante l’infezione sia stata trattata con antibiotici specifici, i danni causati dalle necrosi cutanee e la cancrena hanno richiesto l’amputazione di entrambe le gambe sotto il ginocchio e di parte di tutte le dita delle mani. Il paziente è rimasto in terapia intensiva per 26 giorni prima di essere trasferito in un’altra unità di cura dove ha avuto una “relativa buona guarigione”.

Esaminando la storia medica del ragazzo, i medici hanno scoperto che lo studente aveva ricevuto solo una delle tre dosi di un vaccino anti-meningococcico raccomandato negli Stati Uniti e che il suo compagno di stanza, che aveva mangiato gli stessi avanzi, era invece stato completamente vaccinato. Questa differenza potrebbe aver permesso al suo coinquilino di cavarsela con una nottata travagliata e alcuni episodi di vomito, mentre il giovane 19enne si è ritrovato a lottare per restare in vita.