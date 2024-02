L’organizzazione della città in cui vivi potrebbe renderti razzista: lo studio Una ricerca condotta negli Stati Uniti ha rivelato come le persone siano portate a essere più o meno inconsciamente prevenute nei confronti delle comunità straniere in base ad alcune caratteristiche strutturali della città in cui vivono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non tutto quello che pensiamo è il risultato della nostra volontà. O meglio, esistono alcuni schemi mentali inconsci che facciamo nostri crescendo e che spesso guidano in modo automatico i nostri pensieri. Si chiamano "unconscious bias" e spesso sono tra le principali cause di atteggiamenti razzisti e discriminatori. Ecco perché scoprire il meccanismo attraverso cui li assimiliamo è fondamentale per ridurre questi fenomeni.

Certo questi "pregiudizi inconsci" sono il risultato del contesto in cui cresciamo, ma a determinarli potrebbe essere perfino l'organizzazione della città in cui viviamo. Lo ha rivelato una nuova ricerca condotta dal Santa Fe Institute, un ente di ricerca no-profit specializzato nella Scienza dei Sistemi Complessi, e dall'Università di Chicago sulle città statunitensi: secondo lo studio le caratteristiche di una città potrebbero rendere le persone che ci vivono più o meno propensi ad essere razzisti. Quindi agire sui fattori strutturali di una città – spiegano gli autori – potrebbe essere determinante nel ridurre la discriminazione razziale e le disparità che ne derivano.

Come la tua città può renderti razzista

Secondo i risultati dello studio, i fattori di una città che hanno maggior peso nel rendere i suoi cittadini più o meno inconsciamente razzisti sono tre: quanto è popolosa, quanto è diversificata e quanto è segregata, ovvero quanto una città è strutturata per "zone rigide" che non favoriscono le interazioni sociali tra gruppi di provenienza geografica diversa.

Per vedere come i pregiudizi razziali emergono dall'organizzazione del

le città statunitensi, gli autori della ricerca hanno utilizzato i dati contenuti nell'enorme database dell'Implicit Association Test (IAT). Si tratta di un test utilizzato a livello internazionale per valutare le "associazioni implicite" di un individuo a partire da alcuni elementi significativi nella percezione delle persone, come il colore della pelle o il genere sessuale di appartenenza.

I risultati dello studio

I ricercatori hanno preso i punteggi medi dei pregiudizi IAT di circa 2,7 milioni di individui in diverse aree geografiche degli Stati Uniti e li hanno collegati ai dati demografici razziali e alla popolazione degli Stati Uniti per costruire un modello che tenga conto di come gli individui assimilino i pregiudizi attraverso le reti sociali della città in cui vivono.

Da questa modello è emerso che nelle persone che vivono in città con reti sociali sono più ampie, più diversificate e meno segregate i pregiudizi razziali impliciti diminuiscono. Questo significa che esistono delle ragioni strutturali per cui una determinata città è più o meno razzista.

Dei tre fattori chiave, il più determinate è però il livello di segregazione dei diversi "gruppi razziali" in quartieri diversi della città. In una città organizzata in questo modo – quindi con quartieri fortemente distinti in base all'origine dei residenti – non ci sono sufficienti spazi pubblici di incontro tra i diversi gruppi e questo riduce, e molto spesso annulla, le interazioni sociali tra le persone.

Costruire città più cosmopolite

Ci sarebbe quindi uno stretto rapporto tra il profilo urbano di una città e il suo livello di giustizia sociale e parità:

"Nelle città in cui le persone non possono incontrare e interagire con persone e istituzioni utilizzate da altri gruppi, i pregiudizi razziali creano grandi barriere all'equità. Queste barriere sono associate a disparità in tutti gli aspetti della vita, tra cui l'assistenza medica, l'istruzione, l'occupazione, la polizia, i risultati della salute mentale e la salute fisica, spiegano gli autori".

Anche se si riferisce alla situazione nelle città degli Stati Uniti, questo studio potrebbe essere utile a spiegare anche i fenomeni di razzismo in Italia, sebbene in questo caso ci siano altri fattori diversi. Rispetto altre città europee, infatti, le città italiane – e nello specifico Milano – costituiscono un modello a sé: secondo un recente ricerca dell’Università Bicocca e dell’Ats di Milano, che ha analizzato la distribuzione residenziale dei 300.000 stranieri che vivono a Milano, ovvero il 21,3% della popolazione, esiste un fenomeno di ghettizzazione. Ma questo non si sviluppa in base alla provenienza geografica, bensì al reddito, con il centro riservato praticamente solo alle classi alte o medio-alte a livello socio-economico e completamente escluso al resto della popolazione.