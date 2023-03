L’odore di sudore sembra avere un effetto insolito sugli altri Lo suggeriscono i risultati preliminari di un test olfattivo che ha rilevato un effetto calmate in coloro che annusano l’odore corporeo altrui.

A cura di Valeria Aiello

Sarà probabilmente capitato a tutti di salire su un bus affollato o entrare in vagone della metro nell’ora di punta e di ritrovarsi vicino a qualcuno che non profuma proprio di rose. Sembra però che quel fastidioso odore proveniente dall’ascella altrui possa esercitare un effetto calmante quando annusato. A suggerirlo sono i risultati preliminari di un test olfattivo condotto da un team di ricerca guidato dagli studiosi del Karolinska Institute, in Svezia, in cui è stato riscontrato che l’odore del sudore ha un impatto positivo nel trattamento dell’ansia sociale. Chi soffre di questa condizione può avere difficoltà a partecipare alle situazioni quotidiane, a causa della preoccupazione e dello stress che si provano a contatto con gli altri. La caratteristica principale di questo disturbo è infatti la paura di apparire ridicoli o incapaci agli occhi delle altre persone, il che innesca un forte disagio, con sintomi di ansia che risultano sproporzionati rispetto alla reale minaccia posta dalla situazione sociale.

Per l’ansia sociale sono disponibili vari trattamenti di tipo farmacologico e psicoterapico, come la terapia della consapevolezza. Eppure, quanto emerso dalla nuova sperimentazione olfattiva, presentata in occasione del 31esimo Congresso di Psichiatria, sembra indicare nel sudore un nuovo strumento utile a combattere il problema. In particolare, gli studiosi hanno osservato che le persone con questo tipo di fobia sociale rispondono meglio alla terapia della consapevolezza quando esposte all’odore del sudore altrui, come spiegato dalla responsabile dello studio, la dottoressa Elisa Vigna del Centro nazionale per la ricerca e la prevenzione del suicidio (NASP) del Karlinska Institute. “Il nostro stato d’animo ci fa produrre molecole (o segnali chimici) nel sudore che comunicano il nostro stato emotivo e producono risposte corrispondenti nei riceventi – spiega l’esperta – . I risultati del nostro studio preliminare mostrano che la combinazione di alcuni di chemio-segnali con la terapia della consapevolezza sembra produrre risultati migliori nel trattamento dell’ansia sociale di quanto si possa ottenere con la sola terapia della consapevolezza”.

Per arrivare a tale osservazione, gli studiosi hanno raccolto una serie di campioni di sudore da due gruppi di volontari mentre è stato chiesto loro di guardare due diversi set di filmati, uno spaventoso e uno divertente. I filmati spaventosi includevano spezzoni di film horror come The Grudge, mentre quelli “divertenti” comprendevano alcune clip tratte da Mr Bean’s e Sister Act.

Leggi anche Il vino rosso può avere effetti benefici anche sulla memoria e favorire la salute del cervello

I campioni di sudore così raccolti sono stati quindi utilizzati per un test olfattivo su 48 donne con ansia sociale, di età compresa tra i 15 e 35 anni, a loro volta divise in tre gruppi, ciascuno esposto a un odore diverso durante le sessioni di trattamento – uno al “sudore spaventoso”, uno al “sudore divertito” e il terzo a semplice aria pulita, come gruppo di controllo.

“Abbiamo scoperto che le donne che facevano parte dei gruppi esposti al sudore di persone che avevano guardato film divertenti o spaventosi hanno risposto meglio alla terapia della consapevolezza rispetto a quelle che non erano state esposte” precisa Vigna, riportando che l’esposizione agli odori del corpo umano hanno prodotto una riduzione di circa il 39% nei punteggi di ansia. “Per fare un confronto – prosegue l’esperta – nel gruppo che ha ricevuto solo la terapia della consapevolezza (cioè il gruppo di controllo) abbiamo visto una riduzione del 17% dei punteggi di ansia dopo una sessione di trattamento”.

Il team ha notato che non vi era alcuna differenza osservabile tra i gruppi esposti ai diversi odori di sudore, il che può far presumere che il particolare stato emotivo della persona che suda non abbia un impatto. Ad ogni modo, per indagare ulteriormente su tale effetto, i ricercatori stanno pianificando uno studio di follow-up, che includerà il sudore delle persone che guardano clip neutrali.