Lo strano “uovo d’oro” scoperto nel fondale al largo dell’Alaska: nessuno sa cos’è Il misterioso oggetto è stato individuato a una profondità circa 3 chilometri, ancorato a una superficie rocciosa: alcuni ricercatori lo hanno raccolto per ulteriori indagini.

A cura di Valeria Aiello

"L’uovo d’oro", il misterioso oggetto sferico scoperto nel fondale al largo dell’Alaska / Credit: NOOA Ocean Exploration

Un team di ricerca che sta esplorando le profondità del Golfo dell’Alaska si è imbattuto in uno strano oggetto ancorato a una superficie rocciosa. Dalla forma sferica e luccicante come un metallo prezioso, l’oggetto è stato battezzato con il nome di “uovo d’oro” dal team che lo ha individuato, perlustrando il fondale a circa 400 chilometri dalla costa meridionale dell’Alaska.

La scoperta è stata fatta mercoledì 30 agosto durante le riprese della spedizione Seascape Alaska 5, un progetto di mappatura del Golfo dell’Alaska con l’uso di veicoli telecomandati (ROV), un tipo di imbarcazione sommergibile che viene impiegata nelle operazioni subacquee. Le immersioni, coordinate dalla NOAA Ocean Exploration, sono iniziate il 24 agosto, continueranno fino al 15 settembre, volte ad approfondire la conoscenza dell’area.

La sfera dorata è stata avvistata a una profondità di circa 3 chilometri e presenta un curioso foro sulla sua superficie. “Qualcosa potrebbe aver cercato di entrare… o di uscire” ha osservato uno dei ricercatori.

Tuttavia, quando gli studiosi hanno utilizzato un braccio robotico per valutare la consistenza della sfera, il misterioso “uovo d’oro” si è rivelato morbido e carnoso, e non duro come suggeriva il suo aspetto metallico. Gli studiosi hanno quindi “aspirato” delicatamente l’oggetto che è stato riposto in un bicchiere sterile per ulteriori test di laboratorio.

Al momento, non è chiaro cosa possa essere. Alcune ipotesi indicano che si tratti probabilmente dell’involucro di un uovo oppure dei resti di una spugna. “Quando la nostra conoscenza collettiva non riesce nell’identificazione, è qualcosa di strano” ha concluso un altro membro del team. “Che tipo di animale potrebbe realizzare un uovo con un involucro del genere?”.