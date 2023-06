L’impressionante aumento del livello del mare in un video della NASA L’animazione aiuta a capire quanto velocemente gli effetti del cambiamento climatico stiano innalzando i mari di tutto il mondo, saliti i media di oltre 9 cm dal 1993.

A cura di Valeria Aiello

Dal 1993, il livello medio globale del mare è salito di 9,85 centimetri, con un tasso annuo di innalzamento che è più che raddoppiato negli ultimi trent’anni. Quando però si tratta di riflettere sull’entità di questo innalzamento, non è semplice rendersi conto della gravità di tale variazione. Un nuovo video della NASA può però aiutarci a comprendere quanto velocemente il livello degli oceani e dei mari del mondo sia già salito e continuerà a farlo se le misure volte a contrastare i cambiamenti climatici non verranno fermamente intraprese.

L'innalzamento del livello del mare negli ultimi decenni

L’animazione, realizzata dallo Scientific Visualization Studio della NASAA, offre un particolare punto di vista del livello del mare da un oblò parzialmente sommerso, documentando l’innalzamento dal 1993 – quando i satelliti hanno iniziato a registrare in maniera affidabile il cambiamento con la missione franco-americana TOPEX/Poseidon – fino al 2022. In questi trent’anni, la velocità annua di innalzamento è passata da 0,2 cm/anno del 1993 a 0,44 cm/anno nel 2022.

Il segno blu sul righello mostra le misurazioni esatte ottenute attraverso i dati degli altimetri integrati nei satelliti che misurano il livello degli oceani, compreso il Sentinel-6, che attualesupporta gli scienziati nelle previsioni oceaniche e nel monitoraggio ambientale e del clima.

L’aumento del livello mare è dovuto a diversi fattori legati ai cambiamenti climatici. In primo luogo, l’aumento delle temperature aumenta la quantità di calore che viene assorbita dagli oceani. Riscaldandosi, l’acqua occupa più spazio, quindi gli oceani si espandono e il loro livello sale. A tale espansione si somma il contributo delle enormi quantità d’acqua che in precedenza erano immagazzinate come ghiaccio nelle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide, che si stanno sciogliendo a una velocità impressionante. Non meno importanti, i volumi di acqua che derivano dallo scioglimento dei ghiacciai montani e dall’estrazione di acqua dal sottosuolo che, come recentemente scoperto, ha anche determinato un significativo spostamento dell’asse terrestre.

Secondo i calcoli della NASA, se non faremo nulla per contenere l’aumento delle emissioni di gas serra che trattengono calore nell’atmosfera terrestre, l’innalzamento dei mari accelererà ancora, raggiungendo un tasso annuo di 0,66 cm/anno nel 2050. Ciò significa che entro il 2040, il livello globale del mare potrebbe salire di ulteriori 9,3 cm rispetto ad oggi, minacciando isole e città costiere.