L'iceberg A23a, il più grande del mondo, è di nuovo in movimento: ecco dove si trova e dove è diretto L'iceberg A23a, conosciuto anche come l'iceberg più grande del mondo, ha ripreso ad allontanarsi dall'Antartide: secondo gli scienziati continuerà a spostarsi verso la remota isola della Georgia del Sud, dove è probabile che si frantumerà e alla fine si scioglierà.

A cura di Valeria Aiello

L’iceberg A23a è di nuovo in movimento, dopo essere rimasto bloccato in una corrente che per mesi lo ha fatto ruotare su se stesso appena a nord dell’Antartide. Lo hanno comunicato gli scienziati del British Antarctic Survey (BAS), l’organizzazione britannica responsabile della ricerca scientifica dell’Antartide, prevedendo che l’iceberg A23a, attualmente il più grande del mondo, continuerà a spostarsi verso la remota isola della Georgia del Sud, dove è molto probabile che si frantumerà e alla fine si scioglierà.

“L’iceberg A23a continuerà il suo viaggio seguendo la corrente circumpolare antartica, che probabilmente lo spingerà verso l’isola subantartica della Georgia del Sud – hanno precisato gli scienziati in una nota – . In quella regione incontrerà acqua più calda, dove pensiamo che si spezzerà in iceberg più piccoli e si scioglierà”. Con una superficie di 3.672 chilometri quadrati misurata lo scorso agosto (è leggermente più grande della Valle d’Aosta), l’iceberg A23a viene costantemente monitorato dagli scienziati, che seguono il suo destino da quando si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne nel 1986.

Rimasto ancorato per più di 30 anni al fondale del Mare di Weddell, in Antartide, per poi iniziare il suo lento viaggio verso nord, da alcuni mesi l’iceberg A23a era rimasto intrappolato in una “colonna di Taylor”, come viene chiamato il vortice d’acqua che negli ultimi mesi ha ritardato la sua deriva.

“Ora che è nuovamente in movimento, siamo interessati a vedere se seguirà la stessa rotta degli altri grandi iceberg che si sono staccati dall’Antartide – ha affermato il dottor Andrew Meijers, oceanografo del British Antarctic Survey . Cosa ancora più importante, ci interessa vedere quale impatto avrà sull’ecosistema locale”.

Esattamente un anno fa i ricercatori a bordo della nave da ricerca dela British Antarctic Survey, la RRS Sir David Attenborough , avevano osservato e studiato l’iceberg mentre erano in missione scientifica nel Mare di Weddell, scattando le prime foto dell’iceberg in movimento mentre studiavano l’impatto di ecosistemi antartici e ghiaccio marino sui cicli oceanici del carbonio e dei nutrienti.

“Sappiamo che questi iceberg giganti possono fornire nutrienti alle acque che attraversano, creando ecosistemi fiorenti in aree altrimenti meno produttive – ha aggiunto la biogeochimica Laura Taylor, sottolineando l’importanza dell’incontro ravvicinato con A23a – . Ciò che non sappiamo è quale differenza possano fare in quel processo determinati iceberg, le loro dimensioni e le loro origini”.

Durante la missione scientifica, i ricercatori avevano prelevato campioni di acque superficiali nelle vicinanze dell’iceberg. “Dovrebbero aiutarci a determinare quale forma di vita potrebbe formarsi attorno ad A23a e come influisce sul carbonio nell’oceano e sul suo equilibrio con l’atmosfera” ha concluso Taylor.