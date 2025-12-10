L’eclissi più lunga del secolo sta arrivando: la mappa dei posti dove sarà visibile

Dal Nord Africa al Medio Oriente, la Luna oscurerà completamente il Sole per 6 minuti e 23 secondi. Un evento raro, visibile anche parzialmente in Europa e Mediterraneo.

In media, un’eclissi solare totale dura tra i 2 e i 4 minuti. Quella che ha attraversato il Nord America nell’aprile 2024 è durata 4 minuti e 28 secondi, mentre l’eclissi prevista in Spagna nel 2026 supererà di poco il minuto. Il 2 agosto 2027, invece, assisteremo a un evento straordinario: la Luna oscurerà completamente il Sole per 6 minuti e 23 secondi, segnando la più lunga eclissi del secolo. Un fenomeno raro, reso possibile dall’allineamento quasi perfetto tra Terra, Luna e Sole e dalla vicinanza della Luna al nostro pianeta in quel momento.

Secondo Robert Massey, vice direttore esecutivo della Royal Astronomical Society, “questa eclissi sarà straordinaria proprio per la sua durata. È raro che la Luna riesca a coprire il Sole per un tempo così lungo: occorre che la Luna nuova sia sufficientemente vicina alla Terra da permettere una totalità estesa”. Eventi di questa portata sono rari nella storia. La totalità più lunga mai registrata risale al 15 giugno 743 a.C., con 7 minuti e 28 secondi di oscuramento nell’Oceano Indiano, al largo di Kenya e Somalia. Gli astronomi calcolano che la durata massima teorica sulla Terra possa arrivare a 7 minuti e 31 secondi.

Dove sarà visibile l’eclissi del 2027

Il percorso della totalità si estenderà dal Nord Africa al Medio Oriente. Secondo la mappa elaborata dalla NASA, l’eclissi prenderà avvio in Marocco e nella parte meridionale della Spagna, per poi proseguire attraverso Algeria, Tunisia, Libia e Arabia Saudita, fino a raggiungere il picco in Yemen e lungo la costa della Somalia. I luoghi dove la durata dell’oscuramento sarà massima saranno in Egitto, nelle città di Luxor e Aswan.

Massey ha spiegato che per prevedere un’eclissi con precisione, la NASA si basa su dati molto dettagliati forniti da istituzioni come l’U.S. Naval Observatory e l’HM Nautical Almanac Office. Queste informazioni permettono di calcolare con esattezza la posizione della Luna nel cielo e la sua distanza dalla Terra in ogni momento.

“Un fattore importante è la rotazione della Terra, che non è costante ma subisce piccole variazioni nel tempo. Questo influisce sul percorso dell’ombra lunare”, ha aggiunto Massey. Per l’eclissi del 2 agosto 2027, però, la posizione della Luna, il tempo e i luoghi in cui sarà visibile sono già noti con grande accuratezza.

Un’occasione unica per astronomi e appassionati

Le eclissi totali di questa durata sono eventi rari, che combinano fascino e interesse scientifico. Se l’obiettivo è osservare l’eclissi in tutta la sua intensità, la scelta del luogo è fondamentale: zone come Luxor (Egitto) o certe aree del Nord Africa e Medio Oriente saranno privilegiate per la totalità.

Altrimenti, dall’Europa o dal Mediterraneo – Italia inclusa – si potrà assistere a una visione parziale. Per chi non potrà spostarsi lungo il percorso della totalità, saranno disponibili dirette e strumenti di osservazione virtuale per non perdere neanche un secondo di questa straordinaria eclissi.