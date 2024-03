Le sigarette elettroniche possono aumentare il rischio di cancro? I dati di un nuovo studio Una ricerca dell’University College London (UCL) e dell’Università di Innsbruck su 3.500 campioni di cellule ha rivelato che il fumo di sigarette elettroniche può causare le stesse modificazioni del DNA riscontrate nelle cellule dei fumatori tradizionali associate al maggior rischio di sviluppare il cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche se gli effetti delle sigarette elettroniche, anche dette "e-cig", sono noti solo in parte, una cosa è certa: non sono prive di rischi per la salute. Per citare un dato piuttosto recente, nel 2021 il Comitato scientifico della Commissione europea si è espresso in modo definitivo sull'argomento, sostenendo che esistono prove "moderate" sull'esistenza di rischi per le vie respiratorie, ma anche per la salute cardiovascolare. Inoltre, non sarebbe da escludere nemmeno la possibilità di effetti cancerogeni associati allo "svapo".

Ora, un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Cancer Research, fornisce una prova in più a sostegno dell'ipotesi che anche il fumo di sigarette elettroniche aumenti il rischio di sviluppare il cancro. Come spiegano i ricercatori dell'University College London (UCL) e dell'Università di Innsbruck, che hanno condotto la ricerca, sebbene i risultati non siano ancora la conferma di un legame causa-effetto tra sigarette elettroniche e cancro, forniscono dettagli importanti per aumentare la conoscenza sull'argomento.

Gli effetti delle sigarette elettroniche sul DNA

I ricercatori hanno indagato l'effetto del fumo delle normali sigarette e quello delle sigarette elettroniche su 3.500 campioni di cellule, sia di quelle direttamente esposte al fumo, ovvero le cellule delle guance, sia di quelle non direttamente esposte, come le cellule del sangue e quelle cervicali. Poi hanno preso i risultati e li hanno confrontati per vedere se ci fossero delle differenze sostanziali.

I risultati hanno mostrato un dato mai evidenziato finora: chi fuma sigarette elettroniche sviluppa cambiamenti nel DNA delle cellule epiteliali delle guance simili a quelli che sperimentano i fumatori di sigarette o tabacco. Queste modificazioni interessano la metilazione del DNA, ovvero un particolare meccanismo epiqgenetico di modificazione del DNA.

Il legame con il rischio di cancro

Anche se questo risultato non è la prova che le sigarette elettroniche causino il cancro, suggerisce comunque un indizio che merita di essere approfondito, spiegano gli autori. Questo perché gli effetti epigenetici riscontrati nelle cellule epiteliali delle guance dei fumatori sono le stesse presenti nelle cellule tumorali o pre-tumorali del tessuto polmonare in modo maggiore rispetto a quelle presenti nel tessuto in assenza di tumore.

Per questo motivo, spiega la prima autrice dello studio, la dottoressa Chiara Herzog, "queste modificazioni epigenetiche riscontrate nelle cellule epiteliali delle guance sono associate al rischio di sviluppare il cancro dei polmoni nei fumatori di tabacco".

Come la lettura del DNA delle cellule potrebbe aiutare nella prevenzione

A partire da questo risultato, le ricerche future – si augurano i ricercatori dell'UCL – potrebbero valutare se questi effetti epigenetici riscontrabili nelle cellule esposte al fumo potrebbero essere utilizzati come un "indizio" per prevedere l'insorgenza del cancro nei fumatori di sigarette elettroniche o di quelle tradizionali.