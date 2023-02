Le bibite gassate con cola aumentano le dimensioni dei testicoli e il testosterone nei topi Esperimenti condotti con famose bibite gassate a base di cola hanno dimostrato che le bevande aumentano le dimensioni dei testicoli e i livelli di testosterone nei topi. Non è tuttavia detto che ciò sia vero anche nell’uomo. Inoltre alle bevande zuccherate è associato il rischio di diverse condizioni mediche.

A cura di Andrea Centini

Nei topi maschi che consumano bibite gassate contenenti cola si determina un significativo aumento della dimensione dei testicoli e della produzione di testosterone. È la prima volta che viene dimostrato un simile effetto. Secondo gli autori dello studio la scoperta potrebbe avere dei risvolti positivi sulla funzionalità riproduttiva, una volta determinati i meccanismi d'azione. Ciò nonostante va ricordato che sono noti diversi rischi associati al consumo delle bevande gassate / zuccherate, che ad esempio potrebbero portare a sovrappeso, obesità, disturbi endocrini, malattie cardiovascolari e diabete mellito di Tipo 2. Inoltre gli effetti sono stati identificati nei topi e non è detto che si manifestino anche nell'uomo.

A determinare che le bevande gassate a base di cola aumentano le dimensioni dei testicoli e la concentrazione di testosterone nei topi è stato un team di ricerca cinese guidato da scienziati dell'Ospedale affiliato di Lanzhou dell'Università Nordoccidentale Minzu, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del College di Scienze della Vita e Ingegneria. I ricercatori, coordinati dai professori Z. Gong e S. Wei, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sottoposto diversi gruppi di topi (150 esemplari in tutto) a diversi regimi alimentari.

Ai primi due gruppi, composti da 30 topi di tipo PEP-1 e PEP-2 ciascuno, per 15 giorni consecutivi sono state somministrate bevande al 100 percento o al 50 percento (con acqua) di una famosa bibita gassata con cola; ai secondi due gruppi sono stati dati gli stessi dosaggi ma con un'altra famosa bibita gassata, sempre a base di cola; il quinto gruppo (quello di controllo) ha avuto accesso solo all'acqua. I ricercatori hanno misurato le dimensioni dei testicoli dei topi ai giorni 0, 5, 7, 10, 13 e 15, inoltre attraverso specifici esami hanno valutato le concentrazioni sieriche del testosterone – il principale degli ormoni sessuali maschili – e i livelli di mRNA e proteine del recettore degli androgeni (AR) nei tessuti del testicolo.

Dall'analisi dei dati è emerso che i diametri trasversali e longitudinali dei testicoli erano aumentati nei topi abbeverati con le due bevande a base di cola, così come risultavano superiori le concentrazioni di testosterone e i livelli di AR mRNA (questi ultimi tra il 60 e il 78 percento). Alla luce di questi risultati, il professor Wei e colleghi ritengono che alcune sostanze presenti in queste bevande possano innescare dei benefici sulla salute riproduttiva, per questo andranno condotti studi più approfonditi.

Va tuttavia ricordato che altre indagini hanno rilevato effetti negativi delle bibite gassate con cola anche nell'aspetto riproduttivo. Ad esempio, una ricerca condotta su 2.500 uomini ha rilevato che la quantità degli spermatozoi era ridotta del 30 percento in coloro che bevevano 1 litro al giorno di una famosa bevanda con cola (rispetto a chi non ne beveva). “Gli ossidanti e gli additivi nelle bevande gassate provocano l'ossidazione delle proteine, danni cellulari e riducono la motilità degli spermatozoi”, hanno scritto Wei e colleghi nello studio. La ricerca “Coffee and caffeine intake and male infertility: a systematic review” pubblicata sul Nutrition Journal ha invece rilevato che bevande con cola e caffeina possono influenzare negativamente volume, concentrazione e numero degli spermatozoi.

Saranno dunque necessarie ulteriori indagini per determinare i potenziali effetti benefici sulla riproduzione dovuti alle sostanze presenti nelle bevande gassate con cola. I dettagli della ricerca “Carbonated beverages affect levels of androgen receptor and testosterone secretion in mice” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Acta Endocrinologica.