L'asteroide 2025 FA22 appena scoperto può colpire la Terra: è tra i cinque più pericolosi secondo la NASA Il nuovo asteroide 2025 FA22, recentemente identificato, è salito nelle prime posizioni della tabella del rischio di impatto Sentry della NASA, a causa della sua probabilità di colpire la Terra. Anche se le possibilità di collisione sono basse, per l'Agenzia americana il rischio "non è trascurabile".

A cura di Valeria Aiello

Un asteroide di recente scoperta, denominato 2025 FA22, è rapidamente salito nelle prime cinque posizioni degli oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra, a causa della sua probabilità di colpire il nostro pianeta.

Secondo la tabella del rischio di impatto Sentry della NASA, che classifica gli oggetti di tipo NEO (near-Earth object) sulla base della loro possibilità di collisione, l’asteroide 2025 FA22 ha una probabilità molto bassa ma non nulla di impattare contro il nostro pianeta. Con un diametro di circa 200 metri, l’asteroide 2025 FA22 ha attualmente una probabilità di impatto dello 0,01% il 19 settembre 2089: la sua valutazione sulla Scala di Palermo è superiore a -3 e si colloca vicino al limite 0-1 sulla Scala di Torino (rischio molto basso ma non trascurabile).

Appartenente al gruppo di asteroidi Apollo, 2025 FA22 si avvicinerà alla Terra il prossimo 18 settembre, transitando a circa 0,005632 Unità Astronomiche dal nostro pianeta, vale a dire a una distanza di circa 842mila km dalla Terra. Questo passaggio ravvicinato consentirà di raccogliere nuovi dati ed effettuare ulteriori osservazioni sugli scenari di impatto.

Cosa sappiamo dell’asteroide 2025 FA22

L’asteroide 2025 FA22 è un oggetto di tipo NEO (near-Earth object) identificato il 29 marzo 2025 dal Pan-STARRS 2, uno due telescopi del sistema esplorativo situato presso l’Osservatorio di Haleakalā sull’isola di Maui, alle Hawaii.

Questo oggetto, appartenente agli asteroidi del gruppo Apollo, ha un diametro di circa 150 metri ed è stato inserito tra i primi cinque nella tabella dei rischi di impatto del sistema Sentry della NASA, con una probabilità di impatto dello 0,01% il 19 settembre 2089. Prima di tale data, l’asteroide 2025 FA22 si avvicinerà alla Terra transitando a circa 0,005632 Unità Astronomiche dal nostro pianeta il 18 settembre 2025: rimarrà osservabile per alcuni mesi, dando agli scienziati la possibilità di raccogliere nuovi dati che chiariranno gli scenari di impatto.

L’asteroide 2025 FA22 è uno dei 1.006 NEO scoperti nei primi quattro mesi del 2025 (in linea con le medie di circa 3.000 l’anno). All’inizio di maggio, il numero totale di NEO noti ammonta a 38.307 asteroidi e 123 comete. Di questi, 1.782 sono elencati nelle tabelle del rischio di impatto come oggetti con una probabilità di collisione con la Terra diversa da zero. Attualmente, davanti all’asteroide 2025 FA22 ci sono altri quattro oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la Terra: secondo la NASA, la minaccia principale risiede nell’asteroide (19075) 1950 DA, un oggetto di oltre 1 km di diametro scoperto nel 1950 che potrebbe colpirci nel 2880, seguito dall’asteroide Bennu che si ritiene possa impattare contro il nostro pianeta nel 2178, dall’asteroide (2008 JL3) che rappresenta la minaccia temporalmente (2027) più vicina e più probabile dell’attuale cinquina, e dall’asteroide (2000 SG344).