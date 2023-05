La Terra sta per ricevere un messaggio “alieno” dallo Spazio: quando arriverà Dovremmo riceverlo mercoledì 24 maggio alle 21:16 ora italiana, 16 minuti dopo che una sonda nell’orbita di Marte trasmetterà un segnale criptato che saremo chiamati a interpretare.

A cura di Valeria Aiello

Cosa accadrebbe se ricevessimo un messaggio da una civiltà extraterrestre? Una prima risposta scientifica a questa particolare domanda potrebbe arrivare a stretto giro, forse già domani, mercoledì 24 maggio, quando la Terra riceverà un messaggio “alieno” direttamente dallo Spazio. A inviarlo sarà l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), una sonda dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’orbita di Marte che, alle 21:00 ora italiana, trasmetterà un segnale criptato che saremo chiamati a interpretare.

Un messaggio criptato dallo Spazio

Il messaggio raggiungerà la Terra 16 minuti dopo il suo invio, il tempo necessario a coprire l’attuale distanza tra Marte e la Terra, e sarà ricevuto dal radiotelescopio di Medicina (Bologna) gestito dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) che, per l’occasione, sarà affiancato da altri due radiotelescopi, gli statunitensi Allen Telescope Array del Seti Institute, in California, e il Robert C. Byrd Green Bank Telescope presso il Green Bank Observatory (Gbo), in West Virginia.

L’origine del messaggio non sarà però marziana. A generarlo, per simulare la ricezione di un segnale da un’intelligenza extraterrestre, è stato il team di A Sign in Space, un progetto interdisciplinare promosso dall’italiana Daniela de Paulis, in collaborazione con il Seti Institute, l’ESA, il Green Bank Observatory e l’INAF. “Nel corso della storia, l’umanità ha cercato un significato in fenomeni potenti e trasformativi – dice de Paulis – . Ricevere un messaggio da una civiltà extraterrestre sarebbe un’esperienza profondamente trasformativa per tutta l'umanità. A Sign in Space offre l’opportunità senza precedenti di provare in modo tangibile e prepararsi a questo scenario attraverso la collaborazione globale, promuovendo una ricerca aperta di significato in tutte le culture e discipline”.

Con l’invio del messaggio criptato, che simulerà quindi il primo contatto con una civiltà aliena intelligente, sarà offerta a tutti la possibilità di prendere parte alla sua decodifica e interpretazione. “Questo invito è rivolto al pubblico nonché a specialisti ed esperti di tutti i campi” precisa il team di A Sign in Space, che attraverso il suo sito, darà quindi modo a chiunque volesse seguire l’evento (qui il link della diretta streaming) di scaricare il messaggio e provare a capire il suo contenuto. “Decifrare un segnale extraterrestre e il suo messaggio potrà dare inizio a un processo infinito e variegato di interpretazione tecnologica e culturale, che evidenzierà i nostri limiti, così come il nostro fondamentale bisogno di trascenderli” ha concluso il team.