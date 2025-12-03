La sorpresa dell’asteroide Bennu: “Ci sono tutti gli elementi indispensabili per dare origine alla vita”

L’asteroide Bennu Foto NASA/Goddard/Università dell’Arizona

Gli scienziati di tutto il mondo studiano l'asteroide Bennu da ormai diversi anni, da quando nel 2023 la missione OSIRIS-REx della Nasa ne ha riportato sulla Terra diversi campioni. Dalle analisi a cui sono stati sottoposti i 121 grammi dell'asteroide, in orbita attorno a centinaia di milioni di chilometri di distanza, tra Marte e Giove, è emerso qualcosa di davvero sorprendente: sull'asteroide sono stati rintracciati quasi tutti i materiali indispensabili alla vita.

Oggi, un nuovo studio ha portato alla luce un altro tassello del puzzle, scoprendo nel campione tracce di un altro ingrediente cruciale per la vita così come la conosciamo sulla Terra: lo zucchero ribosio, lo scheletro del RNA: "Questi zuccheri – si legge nello studio – completano l'inventario degli ingredienti indispensabili per la vita".

Questo risultato rafforza ancora di più la tesi secondo cui siano stati propri alcuni asteroidi a portare gli ingredienti necessari alla vita sulla Terra (ed eventualmente su altri pianeti del sistema solare).

Cosa sappiamo dell'asteroide Bennu

Da quando nel 2023 la sonda spaziale della Nasa OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer) ha riportato diversi campioni dell'asteroide Bennu, lo studio su questi materiali extraterrestri continua a fornire nuove risposte alle domande che da sempre ci poniamo sull'inizio della vita. Proprio in questi giorni la Nasa ha annunciato tre nuovi studi che hanno scoperto nuovi materiali presenti sull'asteroide: una sostanza gommosa mai osservata prima, polvere di supernova e soprattutto zuccheri essenziali per la biologia della vita.

Gli studi precedenti avevano già rivelato la presenza nei campioni di Bennu di una varietà di composti organici cruciali per la vita, come acqua, carbonio e diverse molecole organiche, nonché diversi amminoacidi, ovvero unità base delle proteine e per questo noti anche come "i mattoni fondamentali della vita". Non solo, sono state trovate anche tracce di tutte le cinque basi azotate che formano il DNA e RNA.

La nuova scoperta

Le basi azotate però per stare insieme necessitano di molecole di uno specifico zucchero a cinque atomi di carbonio: il ribosio nel RNA e il desossiribosio per il DNA. Il ribosio è lo zucchero a cinque atomi di carbonio che funziona come la spina dorsale del RNA, il deossiribosio lega invece le basi azotate nel DNA.

Ora uno di questi tre studi appena pubblicati, quello realizzato dai ricercatori dell'Università di Tohoku in Giappone guidati da Yoshihiro Furukawa, ne ha appena individuato uno nei campioni di Bennu: il ribosio. La sua scoperta "implica – ha spiegato Furukawa – che tutti i componenti per formare la molecola di RNA sono presenti su Bennu". Inoltre è stato rilevata anche la presenza di glucosio, il primo zucchero utilizzato come fonte di energia.

Cosa significa questa scoperta? Si tratta sicuramente di un dato molto importante, anche se ancora rimaniamo nell'ambito delle ipotesi: "Sebbene questi zuccheri non siano la prova della vita, la loro presenza, insieme alle precedenti scoperte di amminoacidi, basi azotate e acidi carbossilici nei campioni di Bennu, mostra che i mattoni delle molecole biologiche erano diffusi in tutto il sistema solare", spiega la Nasa.

La cosa interessante – sottolineano i ricercatori – è l'aver trovato soltanto il ribosio, ma non il deossiribosio. Il fatto che sia presente solo il primo potrebbe indicare che nel sistema solare promordiale, il ribosio possa essere stato più abbondante che il desossiribosio. Non a caso, gli scienziati hanno già tempo elaborato la tesi il "mondo a RNA", secondo cui le prime forme di vita si affidavano all'RNA come molecola primaria per conservare e trasmettere le informazioni necessarie per la vita.