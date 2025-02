video suggerito

La sabbia del Sahara che cade sull’Europa contiene plutonio e cesio radioattivi: la colpa è nostra Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati francesi dell’Università Paris-Saclay ha rilevato isotopi radioattivi del plutonio e del cesio (cesio-137, plutonio-239 e plutonio-240) nella polvere del Sahara precipitata sull’Europa. È stata identificata anche la fonte specifica di questa radioattività. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sabbia del Sahara contiene isotopi radioattivi del plutonio e del cesio che possono essere trasportati dal grande deserto africano su altri continenti. Tra il 2022 e il 2024 si sono verificate alcune significative precipitazioni di sabbia – o meglio, polvere – del Sahara su vari Paesi europei, Italia compresa, fenomeni che hanno tinto il cielo di una surreale foschia tra l'arancione e il giallognolo. La notevole quantità di particelle minerali caduta sulle città è finita anche al centro delle immancabili teorie del complotto; il naturale magnetismo della polvere legato alla presenza di ossidi di ferro, ad esempio, è stato mostrato in molti video virali sui social network per suffragare le teorie sul proposito di sterminio da parte di presunti “poteri forti”. In pratica, ci sarebbe qualcuno desideroso di eliminare gran parte dell'umanità attraverso metalli pesanti e altri composti tossici lanciati dall'alto (qui vi abbiamo spiegato perché è una follia).

Al netto di queste assurdità, la polvere del Sahara gioca comunque un ruolo importante nell'influenzare il sistema climatico del nostro pianeta, così come la radiazione solare, la copertura nuvolosa e finanche la qualità dell'aria. Dunque ha un impatto anche sulla nostra salute. Al di là degli effetti meccanici sul nostro apparato respiratorio – parliamo sempre di particelle sottili che possono essere inalate – gli scienziati tengono in forte considerazione la composizione della polvere. Un nuovo studio guidato da scienziati dell'Università Paris-Saclay si è concentrato sull'analisi delle particelle desertiche cadute sull'Europa nel 2022, raccolte grazie alla collaborazione di numerosi cittadini scienziati.

Degli oltre cento campioni prelevati ne sono stati analizzati una cinquantina, provenienti da sei Paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna. L'obiettivo era rilevare il potenziale trasporto di isotopi radioattivi come cesio-137, plutonio-239 e plutonio-240, che sono stati effettivamente rilevati attraverso le indagini di laboratorio. Oltre alla contaminazione di fondo legata ai test nucleari statunitensi ed ex sovietici del secolo scorso, che sono tra le principali fonti, lo studio ha rilevato anche una componente specifica legata ai test nucleari condotti proprio nel deserto del Sahara.

Leggi anche Le acque potabili in Italia sono contaminate da sostanze cancerogene: le aree più colpite dalle PFSA

La polvere sull'Europa dopo un evento del 2022. Credit: ScienceAdvances

I test nucleari francesi: la serie di Reggane

Stiamo parlando della famigerata serie di Reggane, un insieme di quattro test nucleari atmosferici condotti dalla Francia sul deserto dell'Algeria meridionale tra febbraio del 1960 e aprile del 1961. Sebbene le autorità transalpine assicurarono che le detonazioni di Gerboise blu, bianco, rosso e verde sarebbero state state sicure perché eseguite su luoghi disabitati, decine di migliaia di persone hanno sofferto gravi problemi di salute a causa delle stesse: dal cancro alla cecità, passando per le malformazioni congenite.

Esattamente come per i test degli altri Paesi, il fallout radioattivo delle esplosioni atomiche, effettuate presso il Saharan Military Experiments Centre nei pressi di Reggane, si è depositato nell'ambiente e dunque nella polvere del deserto, che come sappiamo viene trasportata in tutto il mondo. Secondo i calcoli degli scienziati, ogni anno questa regione nordafricana emette da 400 a 2200 Tg di polvere sahariana, pari a centinaia di milioni di tonnellate, il 12 percento delle quali arriva in Europa con fenomeni intensi come quelli registrati negli ultimi tre anni. Poiché alcuni sono stati molto rilevanti, i ricercatori hanno voluto indagare sulla radioattività di queste polveri. Fortunatamente i livelli di cesio-137, plutonio-239 e plutonio-240, pur avendo firme diverse da quelle degli altri test nucleari, dalle analisi non risultano tali da rappresentare una minaccia per la salute pubblica.

Credit: ScienceAdvances

“Le firme isotopiche del plutonio, un'impronta digitale unica della bomba nucleare, sono rimaste nell'intervallo delle firme di ricaduta globali ampiamente dominate dai test nucleari statunitensi ed ex sovietici, significativamente diverse dalle firme di ricaduta francesi. La contaminazione radioattiva rilevata in tutti i campioni non ha tuttavia presentato un rischio per la salute pubblica in termini di esposizione alla radioattività”, hanno scritto gli autori dello studio. Questa radioattività rappresenta comunque un monito sulle conseguenze delle scellerate azioni umane, in particolar modo quelle legate all'utilizzo di armi di distruzione di massa in grado avere effetti sulle persone e sull'ambiente per periodi lunghissimi. I dettagli della ricerca “Radioactive contamination transported to Western Europe with Saharan dust” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica ScienceAdvances.