La NASA programma il lancio di Artemis 2 sulla Luna per novembre 2024 I nomi dei quattro astronauti dell’equipaggio che volerà intorno alla Luna saranno annunciati entro la fine dell’anno. Uno di loro sarà un canadese.

A cura di Valeria Aiello

La missione Artemis I della NASA, il volo di prova senza equipaggio per il razzo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion / Credit: NASA

Dopo il successo del volo senza equipaggio, la NASA ha iniziato a definire i dettagli delle future operazioni che riporteranno gli umani sulla Luna, incluse le previsioni di lancio della missione Artemis 2 che vedrà gli astronauti nell’orbita attorno al nostro satellite naturale. I dettagli di questa seconda missione sono stati annunciati martedì durante una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming, nel corso della quale i funzionari dell’Agenzia spaziale americana hanno rivelato che il lancio di Artemis 2 è attualmente previsto per novembre 2024.

I nomi dei quattro membri dell’equipaggio – di cui tutto ciò che finora sappiamo è che uno di loro sarà un canadese – verranno annunciati entro la fine dell’anno. “Non vediamo l’ora che l’equipaggio voli su Artemis 2 – ha detto Jim Free, amministratore associato della NASA per l’Exploration Systems Development Mission Directorate. – In questo momento non c'è nulla che ci trattenga sulla base di ciò che abbiamo appreso con Artemis 1”.

La NASA programma il ritorno degli umani sulla Luna

Artemis 1, che si è conclusa a dicembre 2022 dopo un viaggio di 25 giorni, è stato il primo passo della nuova era di esplorazione lunare della NASA, nonché il primo volo di prova per il razzo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion che ha permesso di comprendere appieno ogni aspetto dei sistemi e pianificare le future missioni con equipaggio: Artemis 2 sarà il primo volo con astronauti a bordo, seguito da Artemis 3 che nel 2025 riporterà gli astronauti a lasciare le loro impronte sul suolo lunare.

I possibili siti di atterraggio sono stati identificati nelle regioni vicine al Polo Sud lunare, in un’area di particolare interesse per gli scienziati e che potrebbe adatta alla realizzazione di un avamposto permanente. “Il nostro piano – ha aggiunto Free – è sempre stato di 12 mesi [tra le missioni], ma ci sono sviluppi che dovranno essere verificati. Per ora ci stiamo attenendo a 12 mesi, ma guardiamo sempre allo sviluppo di tutto l’hardware necessario”.

Tra i sistemi ancora in fase di sviluppo, ci sono un lander lunare costruito da SpaceX e le tute spaziali. L’obiettivo della NASA, come detto, è quello di stabilire una presenza umana duratura sulla Luna e, in futuro, lanciare le missioni su Marte. Nell’ambito del programma Artemis, la NASA ha inoltre previsto di far atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna, dal momento che le missioni Apollo sbarcate sulla Luna tra la fine degli Anni 60 e l’inizio degli Anni 70 hanno visto solo 12 gli astronauti, tutti uomini bianchi, mettere piede sul nostro satellite naturale, tutti uomini e tutti bianchi.