La Groenlandia soffre e si scioglie: a settembre temperatura record 8° C più calda della media Settembre 2022 è stato il più “rovente” nella storia della Groenlandia, con una temperatura 8° C più calda della media storica del mese. Le conseguenze.

A cura di Andrea Centini

La Groenlandia ha appena vissuto il mese di settembre più caldo della sua storia, con temperature di ben 8° C superiori rispetto alla media del periodo di riferimento storico (1991 – 2020). Si tratta di un dato drammatico per l'isola del Regno di Danimarca, che in base a uno studio di un paio di anni fa ha già raggiunto il punto di non ritorno: secondo gli scienziati dell'Università Statale dell'Ohio, infatti, il ghiaccio della calotta glaciale è destinato a sparire, qualunque cosa riusciremo a fare per provare a fermare l'impatto del riscaldamento globale. Temperature roventi come quelle registrate il mese scorso, praticamente su tutta l'isola, non fanno altro che accelerare il processo di scioglimento del ghiaccio; basti sapere che in meno di 10 anni, tra il 2010 e il 2018, ne sono andati perduti ben 286 miliardi di tonnellate, con un conseguente innalzamento del livello del mare (uno dei rischi principali legati ai cambiamenti climatici).

La Groenlandia "rovente". Credit: Copernicus

A determinare che settembre 2022 è stato il più rovente nella storia della Groenlandia sono stati gli scienziati del Copernicus Climate Change Service (C3S), del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) e dell'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), che hanno raccolto dati satellitari e dalle stazioni meteorologiche in loco. Secondo gli esperti della missione gestita in collaborazione tra la Commissione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) la ragione di questo caldo anomalo risiede in venti che hanno spirato prevalentemente da Sud e Sud Ovest, investendo aree in cui le temperature erano già anomale, più calde della media del periodo. Com'è noto questa estate sono stati superati molteplici record di temperatura in Europa, Nord America e Cina, sia sulla terraferma che in mare. Il calore delle masse d'acqua viene rilasciato lentamente in atmosfera catalizzando il rischio di perturbazioni violente (come le trombe d'aria o tornado) e spostamenti di aria calda.

Uno dei dati più significativi della situazione in Groenlandia arriva dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC) statunitense, in base al quale nel pomeriggio del 3 settembre la Stazione Summit ha rilevato una temperatura superiore a 0° C. È stata la prima volta da quando vengono effettuate le rilevazioni alla fine degli anni '80 del secolo scorso. Com'è noto il ghiaccio fonde oltre questa soglia, pertanto si possono immaginare le conseguenze in un luogo dove la temperatura era sempre stata sotto al punto di fusione. “Temperature relativamente elevate e continue più avanti nel mese sono evidenti dalle stime di quantità insolite di scioglimento del ghiaccio durante tutto settembre mostrate sia dall'NSDC che dal portale polare danese (il Polar Portal NDR)”, spiegano gli scienziati della missione Copernicus. A causa dell'ondata di caldo anomale solo il 3 settembre si sono sciolte circa 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio.

A livello europeo settembre 2022 è stato più fresco di circa 0,4° C rispetto al periodo di riferimento storico 1991 – 2020; a causa di temperature al di sotto della media in un'ampia fascia tra l'Europa centrale e la Russia. Ciò nonostante, in Europa Occidentale e nella zona Mediterranea le temperature sono state generalmente al di sopra della media, a causa del rilascio del calore marino legato ai picchi estremi registrati nel corso dell'estate. Anche nel Nord America sono stati registrate temperature più elevate della media, con alcuni record preoccupanti: a Salt Lake City, nello Utah, a settembre è stato toccato il primato del mese di ben 41,7° C. Roventi anche alcuni Paesi asiatici, con un record di 35,9° C a Hong Kong, una temperatura mai verificatasi prima a settembre. Non c'è dunque da stupirsi che a livello globale settembre 2022 è stato di circa 0,3° C più caldo rispetto alla media storica di riferimento e il 4° più caldo in assoluto, a pari merito con quello del 2016.