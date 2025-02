La foto dell’asteroide 2024 YR4 che può colpire la Terra: così si vede nello spazio

video suggerito

L'asteroide 2024 YR4, con una probabilità su 48 di colpire la Terra nel 2032, è stato fotografato dal telescopio Gemini South di Cerro Pachón, sulle Ande cilene: l'immagine fornisce uno sguardo dettagliato dell'asteroide, che si trovava a circa 60 milioni di chilometri dalla Terra al momento dell'osservazione.

A cura di Valeria Aiello

L'asteroide 2024 YR4 che potrebbe colpire la Terra nel 2032: ecco come appare al telescopio Gemini South / Credit Catalina Sky Survey/ LPL/Wierzchos/ Bryce Bolin

L’asteroide 2024 YR4 che potrebbe colpire la Terra nel 2032 è stato fotografato dal telescopio Gemini South di Cerro Pachón, uno degli osservatori più avanzati al mondo, situato sulle Ande cilene. Con il suo specchio di 8,1 metri di diametro, il telescopio è stato in grado di catturare un’immagine della roccia spaziale, mentre si trovava a circa 60 milioni di chilometri dalla Terra (e 209 milioni di chilometri dal Sole), nonostante le difficoltà nel rilevare un oggetto debole e così distante.

“Il 7 febbraio 2025 abbiamo scattato 12 lunghe esposizioni da 200 secondi nella banda rossa e abbiamo tracciato il movimento dell’asteroide per ottenere queste immagini” ha affermato l’astrofisico della NASA Bryce Bolin, coinvolto nell’operazione fotografica, precisando che l’asteroide 2024 YR4, al momento dell’osservazione, si muoveva di 0,26 arcosecondi al minuto – una velocità che nelle osservazioni astronomiche evidenza uno spostamento decisamente rapido, anche se un arcosecondo è una frazione molto piccola di grado (1/3600 di grado) – che ha reso necessario un attento monitoraggio per evitare perdite di traccia.

Con una probabilità su 48 di colpire la Terra, gli scienziati hanno già osservato l’asteroide con il sistema ATLAS della NASA e, all’inizio di marzo, verrà studiato anche dal telescopio spaziale James Webb, che aiuterà gli astronomi a misurare con maggiore precisione le sue dimensioni e valutare i potenziali danni se dovesse colpire la Terra.

Cosa si vede nella foto dell’asteroide 2024 YR4

Nell’immagine catturata il 7 febbraio 2025, l’asteroide 2024 YR4 appare come un oggetto piuttosto piccolo, ma abbastanza visibile grazie agli sforzi degli esperti del telescopio Gemini South in Cile. Come premesso, al momento dell’osservazione, l’asteroide si trovava a 59,5 milioni di chilometri dalla Terra e gli astronomi hanno dovuto affrontare diverse difficoltà, legate anche alle condizioni del cielo.

L'asteroide 2024 YR4 osservato il 7 febbraio 2025 dal telescopio Gemini South / Credit Catalina Sky Survey/ LPL/Wierzchos/ Bryce Bolin)

“L’asteroide 2024 YR4 è stato osservato quando la Luna era illuminata al 70% dal Sole, il che significa che c’era un notevole aumento della luce di fondo rispetto alle tipiche condizioni più buie – ha precisato Bolin a Space.com – . Ciò ha reso più difficile rilevare un oggetto così debole e distante”.

La foto dell’asteroide 2024 YR4 non è la prima ottenuta dagli astronomi da quando la roccia spaziale è stata scoperta, il 27 dicembre 2024, finendo in cima alla tabella dei rischi di impatto Sentry del Center for Near Earth Objects Studies (CNEOS) della NASA: sebbene la probabilità che colpisca la Terra sia di circa il 2% nel 2032, gli astronomi stanno monitorando attentamente l’asteroide, che si stima abbia una larghezza compresa tra i 40 e 90 metri (“Un intervallo di dimensioni paragonabile a un grande edificio” aveva affermato il dottor Paul Chodas, responsabile del CNEOS dopo le prime osservazioni).

Da allora, la stima delle dimensioni dell’asteroide è stata confermata dalle osservazioni con altri telescopi – si aggira intorno ai 54 metri – tra cui il Magdalena Ridge Observatory nel New Mexico, il Very Large Telescope in Cile e il Pan-STARRS, situato sul vulcano Haleakalā a Maui, che stanno seguendo l’asteroide lungo la sua orbita attorno al Sole.

Dalla Terra, 2024 YR4 sarà visibile fino all’inizio di aprile, mentre il telescopio James Webb potrà continuare ad osservarlo anche dopo, grazie alla sua posizione privilegiata nello spazio. Dopo le osservazioni iniziali di marzo, verrà condotta una seconda campagna di osservazione a maggio, i cui dati saranno determinanti per i calcoli finali sulla sua orbita. Dalla Terra, l’asteroide 2024 YR4 tornerà visibile nel giugno 2028.