La balena emerge dall'acqua e distrugge una barca: il video è virale ma la spiegazione è semplice In un video molto condiviso sui social si vede una megattera schiantarsi contro un'imbarcazione. Nonostante le prime interpretazioni parlino di un attacco mirato, dalle immagini è chiaro che la balena non avesse nessuna intenzione di aggredire la barca. Ecco come sono andate le cose.

A cura di Valerio Berra

In poche ore le immagini sono state viste e commentate da milioni di utenti. Sono girate a largo di Portsmouth, cittadina da poco più di 22.000 abitanti che si trova nell'unica striscua di costa del New Hampshire che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Una balena emerge dall’acqua e si schianta contro una piccola imbarcazione. Nessun ferito. L’imbarcazione si rovescia, le persone a bordo si salvano.

Qualcuno ha pensato di poter leggere in queste immagini una volontà precisa. Come se la modesta imbarcazione fosse la Pequod, le persone a bordo la ciurma guidata dal Capitano Ahab e la balena che emerge dall’acqua il formidabile Moby Dick che non nessuna intenzione di farsi arpionare. Con un buon margine di probabilità invece possiamo dire che la storia è parecchio diversa.

Cosa è succede davvero alla balena nel video

Partiamo dalla specie. Con buona probabilità la balena che compare nel video è una megattera. Un esemplare adulto può arrivare anche a 17 metri di lunghezza e pesare 70 tonnellate. Le megaterre sono diffuse in molti mari del mondo e si nutrono principalmente di krill (termine generico che indica dei piccoli crostacei) e pesci. La loro tecnica di caccia prevede la possibilità di emergere dall’acqua per pescare con la bocca questi animali.

Dalle immagini si vede la balena che sta chiudendo le fauci mentre completa l’emersione. L’ipotesi più credibile quindi è che l’animale stesse emergendo per cacciare un banco di piccoli pesci o di krill e che la barca si trovasse solo in modo accidentale sulla sua rotta. Nessun attacco quindi, anzi. Se la balena era già stata avvistata in precedenza, allora potrebbero essere le persone a bordo dell’imbarcazione che non hanno rispettato le distanze di sicurezza. In ogni caso non si tratta di un comportamento volontario: è ben diverso dai contatti con tra orche e imbarcazioni registrasti nello stretto di Gibilterra.