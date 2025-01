In Kenya è caduto un oggetto spaziale, forse è l’anello di separazione di un razzo: le immagini Un oggetto metallico, di forma circolare e del peso di circa 500 chilogrammi, è precipitato dallo spazio, schiantandosi nel villaggio di Mukuku, a un centinaio di chilometri a sud dalla capitale Nairobi: secondo le autorità locali si tratterebbe dell’anello di separazione di un razzo, un tipo di detrito spaziale che sarebbe dovuto bruciare nell’atmosfera terrestre o cadere nell’oceano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

L'oggetto spaziale caduto in Kenya ,nel villaggio di Mukuku, a un centinaio di chilometri dalla capitale Nairobi / Photo Sen Ngula Mukunuu

Stanno facendo il giro del web le immagini del grosso oggetto metallico, del peso di circa 500 kg, caduto dallo spazio in Kenya, nel villaggio di Mukuku, a un centinaio di chilometri a sud dalla capitale Nairobi: secondo le autorità locali si tratterebbe di un anello di separazione di un razzo, un tipo di detrito spaziale che sarebbe dovuto bruciare nell’atmosfera terrestre oppure cadere nell’oceano, lontano da aree abitate.

L’incidente è avvenuto lunedì 30 dicembre 2024, intorno alle 15:00 ora locale, quando un forte boato ha accompagnato la caduta dell’oggetto, causando agitazione tra gli abitanti del villaggio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma quanto accaduto ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza e su quanto stia realmente accadendo nell’orbita terrestre.

Cos’è l’oggetto metallico caduto in Kenya

L’oggetto spaziale caduto in Kenya, nel villaggio di Mukuku, è “un anello metallico che misura circa 2,5 metri di diametro, del peso di circa 500 chilogrammi” hanno precisato i funzionari della Kenya Space Agency, che hanno messo in sicurezza il sito e recuperato l’oggetto.

Dalle indagini preliminari, è emerso che l’oggetto è “un anello di separazione di un razzo”, un componente che in genere brucerebbe al rientro nell’atmosfera terrestre o dovrebbe cadere in aree disabitate. L’Agenzia ha inoltre precisato che l’evento verrà indagato in maniera approfondita, secondo quanto stabilito dal diritto spaziale internazionale.

Attualmente, sono in corso le analisi per determinare l’origine e la proprietà dell’oggetto: l’Agenzia si è impegnata a condividere i risultati delle indagini in modo trasparente e tempestivo.