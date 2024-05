video suggerito

In Italia vive una lucertola enorme che sembra un'iguana e quasi nessuno lo sa: ecco dove si trova Non tutti sanno che in Italia, in uno specifica regione geografica, vive una lucertola che può raggiungere dimensioni ragguardevoli, simili a quelle di un'iguana. I maschi più grandi della lucertola ocellata, questo il suo nome, possono infatti arrivare a sfiorare il metro di lunghezza per 1 kg di peso. Ecco dove vive.

A cura di Andrea Centini

In Italia vive in natura una lucertola talmente grande che gli esemplari più massicci sfiorano il metro di lunghezza e possono arrivare a pesare addirittura 1 chilogrammo. In genere però le dimensioni medie sono inferiori (60 centimetri) e il peso si aggira su poche centinaia di grammi. Si tratta della splendida lucertola ocellata (Timon lepidus), un rettile dal colore verde brillante con una lunga coda – occupa circa i due terzi della lunghezza complessiva – e la testa larga. I maschi sono generalmente più grandi e colorati delle femmine. Il verde è simile è quello del ramarro, ma non mancano punteggiature e striature su dorso e fianchi che coinvolgono il giallo e l'azzurro. Sono animali splendidi; non a caso sono conosciuti anche come "lucertole ingioiellate".

Per chi non è esperto questa lucertola può essere facilmente scambiata con un'iguana o un varanide, rettili che vivono generalmente nella fascia tropicale e subtropicale del pianeta. Non a caso, chi ha la fortuna di incontrare questi meravigliosi animali durante una passeggiata, molto spesso pensa che si tratti di esemplari fuggiti da qualche rettilario privato, zoo e strutture analoghe. O che magari qualcuno li abbia lasciati deliberatamente in natura.

Non di rado gli animali esotici che crescono molto vengono abbandonati da persone irresponsabili che decidono di disfarsene, lasciandoli in laghetti e boschi dove arrecano danni significativi agli equilibri degli ecosistemi e alla fauna selvatica autoctona. Basti pensare all'enorme numero di tartarughe dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) di origine americana che si trovano in stagni e laghi di quasi tutta Italia, acquistate magari a qualche fiera di paese e poi abbandonate una volta raggiunte dimensioni ragguardevoli, ben superiori di quelle delle tristissime vaschette di plastica con cui di solito venivano vendute. Oggi, fortunatamente, la vendita di questa specie è severamente vietata.

Ma torniamo alla nostra "lucertolona", una specie non aliena e dunque perfettamente integrata nel contesto ambientale italiano. Il motivo per cui quasi nessuno la conosce o l'ha mai avvistata risiede nella limitatissima area di distribuzione nel Bel Paese: la Liguria occidentale e costiera. La specie è infatti endemica dell'Europa sudoccidentale, dunque può essere vista nella Francia, in Spagna, Portogallo e Gibilterra. Vive nelle zone di macchia mediterranea calde e soleggiate, ricche di rocce e cespugli dove possono ripararsi, riposarsi e scaldarsi. I lacertidi sono infatti animali a sangue freddo (ectotermi) che hanno bisogno del tepore della nostra stella per termoregolarsi e “attivarsi”. Le lucertole ocellate possono essere osservate anche tra uliveti, vigneti e campi coltivati, ma i più fortunati le incontrano anche a bordo strada sui muretti. Sono abili scavatrici e arrampicatrici (anche sugli alberi), ma non disdegnano sfruttare le tane abbandonate di altri animali, come quelle dei conigli.

I maschi sono molto territoriali e combattivi, soprattutto durante la stagione degli amori a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. La femmina depone una ventina di uova dalle quali escono piccoli lunghi 4 – 5 centimetri, che non hanno alcun bisogno di cure parentali (sono perfettamente in grado di procacciarsi il cibo). Gli esemplari immaturi sono facile preda di molti animali, soprattutto mammiferi e uccelli, mentre gli adulti sanno difendersi con morsi vigorosi e potenti colpi con la coda, come gli iguanidi. Le lucertole ocellate si nutrono principalmente di insetti e piccoli animali di vari gruppi tassonomici, ma non disegnano le uova e altri pasti “facili”.