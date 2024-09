video suggerito

Il tumore di Paola Marella: cos’è l’adenocarcinoma duttale del pancreas e quali sono i sintomi Paola Marella, classe 1963, è morta il 21 settembre scorso. Come spiegato dal marito Domenico nel 2021 aveva ricevuto una diagnosi di adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. L’adenocarcinoma duttale è una delle forme più diffuse di tumore al pancreas ed è difficile da diagnosticare nelle sue fasi iniziali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il profilo Instagram di Paola Marella è ancora attivo. Viene usato dalla famiglia per le ultime comunicazioni, per chiarire le cause di quella che per il pubblico è stata una scomparsa improvvisa. È qui che è stato pubblicato il messaggio per confermare la morte dell’architetta e conduttrice di Real Time ed è qui che il marito Domenico ha spiegato i dettagli della sua malattia. Il 16 dicembre 2021 a Paola è stato diagnosticato un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico.

Da qui è iniziato un percorso di cura fatto di sedute di chemioterapia, interventi e ancora radioterapia. Fino ad arrivare a 8 cicli di terapia targhettizzata negli Stati Uniti. Un percorso che si è concluso con l’ultima diagnosi, 12 giorni fa. L’adenocarcinoma duttale è la forma più diffusa del tumore al pancreas ed è anche quella più aggressiva. Secondo il portale dell’Istituto del Pancreas di Verona si tratta della quarta causa di morte di tumore nel mondo occidentale.

La parola metastatico invece si riferisce allo stadio in cui è stato trovato il tumore. Quando un tumore diventa metastatico vuol dire che le cellule tumorali si sono spostate in altre parti del corpo creando nuove masse tumorali.

I sintomi e i fattori di rischio dell’adenocarcinoma duttale

Il problema delle diagnosi dell’adenocarcinoma duttale sono legate allo stadio in cui si manifestano i sintomi. Nelle fasi iniziali questa neoplasia presenta sintomi che possiamo considerare generici, dalla stanchezza alla perdita di peso, passando per l’inappetenza, i problemi con la sazietà. Il pancreas è un piccolo organo che si trova nella zona dell’addome e si occupa della produzione di diversi ormoni.

Sempre secondo l’Istituto del Pancreas nelle fasi iniziali sarebbe difficile anche individuare la presenza di questo tumore con esami specifici come l’ecografia generica dell’addome o la gastroscopia. Anche i fattori di rischio sono vari e vanno dall’età avanzata all’abuso di alcol e tabacco. L’unico specifico sembra essere la pancreatite cronica e una storia familiare di tumori la pancreas.

Il caso dell’ittero e dell’occlusione intestinale

Anche se di solito i sintomi di questo tumore sono generici, in un caso specifico la sua crescita invece può portare a sintomi più chiari: nello specifico l’ittero e l’occlusione intestinale. Questo succede quando il tumore si forma nella testa del pancreas. Secondo il portale dell’ospedale Humanitas l’ittero è una condizione in cui la pelle iniziai ad assumere un colore giallastro.

Non solo, questa colorazione si registra anche nella sclera, la parte bianca dell’occhio. È dovuto a un accumulo di bilirubina, una molecola che di solito si può trovare nell’emoglobina dei globuli rossi. Meglio ricordare che nemmeno questo è un sintomo specifico del tumore al pancreas: sul essere un indicatore anche di altre malattie.

L’occlusione intestinale invece è più nota come condizione e anche in questo caso può essere sintomo di diverse malattie. Scrive il Manuale MSD nella sezione dedicata ai pazienti: “L’occlusione intestinale è un blocco completo o una grave compromissione del passaggio di cibo, liquidi, secrezioni digestive e gas attraverso l’intestino”.

