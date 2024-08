video suggerito

Il triste finale di Sphen e Magic, la coppia di pinguini gay: uno muore, l'altro intona un canto Sphen e Magic sono due pinguini che vivevano in cattività nel Sea Life Sydney Aquarium. Da sei anni facevano coppia fissa: durante ogni stagione riproduttiva si avvicinavano e costruivano un nido insieme. Grazie all'intervento degli operatori hanno covato delle uova vere da cui sono nati due pulcini.

A cura di Valerio Berra

La storia di Sphen e Magic sta tornando in diverse testate internazionali. Ne parla il Washington Post, la BBC, il The Guardian e la CNN. Ne parlano anche i portali specializzati in animali ed etologia. Sphen e Magic sono due pinguini maschi, nello specifico due Pygoscelis papua. Li conosciamo anche come pinguini papua o pinguini Gentoo. Per sei anni sono stati una coppia e forse un simbolo: questo mese però Sphen è morto e Magic ha intonato un canto.

I due pinguini vivevano in cattività, nel Sea Life Sydney Aquarium. Sphen aveva 12 anni, parecchio per un esemplare della sua specie vissuto in un acquario. Gli operatori hanno spiegato che quando è morto Magic ha iniziato a cantare, una melodia ripresa da tutta la colonia. Non è la prima volta che in natura vengono osservati comportamenti del genere nei pinguini.

L’etologia di Sphen e Magic

Un’analisi di questi comportamenti si può leggere nell'articolo scientifico Homosexual Mating Displays in Penguins pubblicato da Gwénaëlle Pincemy, F. Stephen Dobson e Pierre Jouventin nel 2010. Qui si spiega che le prime osservazioni risalgono a metà del ‘900. Sphen e Magic sono diversi per almeno tre motivi. Il primo è quello meno etologico: nel corso degli anni sono diventati un simbolo, tanto da attrarre visitatori da tutto il mondo.

Il secondo è la longevità della coppia. I pinguini sono monogami, cercano il loro partner in ogni stagione degli amori, costruiscono un nido con sassi e piume e allevano i loro pulcini. Il rapporto tra Sphen e Magic è durato sei anni. Il terzo invece ha previsto un intervento umano. Gli operatori dell’acquario hanno dato a Sphen e Magic delle uova vere da covare. Sono nati due pulcini: Sphengic nel 2018 e Clancy nel 2020.

Le parole degli operatori dell’acquario

Richard Dilly, direttore generale dell’acquario ha spiegato: "La perdita di Sphen è straziante per la colonia di pinguini, per il team e per tutti coloro che sono stati ispirati dalla storia di Sphen e Magic”. Ora Magic, 9 anni, si dovrà preparare a nuove stagioni riproduttive. Il suo comportamento verrà messo sotto controllo, spiega un portavoce della struttura: “Terremo d'occhio Magic, è difficile capire come sta affrontando la situazione”.