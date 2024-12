Il nuovo Viagra è più discreto, l’invenzione di un’azienda: “Non è una compressa e si scioglie in bocca”

video suggerito

A fine anni '80 un gruppo di chimici dell'azienda farmaceutica Pfizer stava lavorando alla formulazione di nuovi farmaci per trattare l'ipertensione e l'angina pectoris, ma mentre testano una delle sostanze a cui stanno lavorando, il citrato di sildenafil, si rendono conto che su queste patologie non ottiene i risultati sperati, ma ha un effetto inaspettato: i partecipanti hanno avuto delle erezioni. Era stato appena inventato il Viagra (citrato di sildenafil), la pillolina blu che avrebbe rivoluzionato la salute e la vita sessuale di milioni di persone. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che può contrastare il rischio di altre condizioni, tra la malattia di Alzheimer.

Ora, dopo più di 25 anni dal suo arrivo nelle farmacie di tutto il mondo – è stato approvato nel 1998 – il Viagra potrebbe essere di fronte a una nuova rivoluzione, sebbene meno significativa della prima. Un'azienda statunitense, Viatris, qualche mese fa, a settembre 2024, ha lanciato in Canada un nuovo farmaco per chi soffre di disfunzione erettile: il principio attivo è lo stesso, anche il dosaggio, quindi anche gli effetti e il funzionamento, cambia soltanto il formato, non più la tradizionale pillola blu, ma una pellicola trasparente che si scioglie direttamente sotto la lingua.

Cos'è il nuovo farmaco

Si chiama Viagra ODF (film orodispersibile di citrato di sildenafil), è stato già messo in vendita in Canada a settembre di quest'anno e potrebbe presto essere introdotto anche nel Regno Unito, al massimo entro i prossimi cinque anni. Il principio attivo e il dosaggio sono gli stessi: le confezioni attuali prevedono dosi singole da 50 mg ovvero, "la dose raccomandata per la maggior parte dei pazienti", spiega l'azienda. Ma questo nuovo formato può avere diversi benefici, soprattutto di natura psicologica o legati alla facilità di utilizzo.

I possibili vantaggi

Thorrun Govind, farmacista ed esperto di salute, ha spiegato al The Telegraph come "le compresse non siano sempre tollerabili per i pazienti e a volte le loro dimensioni possono essere un problema tale da portare alcune persone a non assumerle anche se ne hanno bisogno ".

Ricordiamo infatti che sebbene non se ne parli molto, perché sulla salute sessuale maschile pesano ancora molti pregiudizi, la disfunzione erettile è una condizione abbastanza diffusa: riguarda il 13% degli uomini in Italia e circa il 40% degli over50. Ovviamente si tratta di un farmaco che può essere venduto solo dietro prescrizione medica, quindi sarà il medico a valutare se può essere assunto in sicurezza o ci sono condizioni mediche che ne pregiudicano l'assunzione.

Poi questo nuovo formato potrebbe rendere più facile l'assunzione del Viagra da un punto di vista psicologico, perché per alcuni uomini prendere in pubblico il farmaco potrebbe essere ancora fonte di imbarazzo. Certo, spiega ancora l'esperto al The Telegraph, la speranza è che i discorsi sulla salute sessuale non siano più fonte di imbarazzo, ma vengano normalizzati. Nel frattempo però aiutare chi non è ancora pronto con una formulazione più discreta resta un "passo positivo in avanti".